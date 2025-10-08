Cơ hội lớn để Djokovic lên ngôi vô địch Thượng Hải Masters 2025

Novak Djokovic vượt qua cơn đau ở mắt cá chân để đánh bại Jaume Munar 6-3, 5-7, 6-2 và tiến vào tứ kết Thượng Hải Masters lần thứ 11 trong sự nghiệp. Nole đã nôn ngay tại sân vài lần, đổ gục xuống sau khi để thua set 2 và được chăm sóc y tế.

Tay vợt người Serbia đã xin tạm dừng để được chăm sóc y tế nhiều lần vì chấn thương chân trong trận đấu dài 2 giờ 40 phút. Vượt qua những khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, Djokovic tiến vào tứ kết Thượng Hải Masters 2025 và nhiều hy vọng lên ngôi vô địch.

Djokovic có cơ hội thuận lợi để vô địch Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: ATP).

Djokovic đã 4 lần vô địch Thượng Hải Masters, một kỷ lục của giải đấu. Ở mùa giải năm nay, ngôi sao 38 tuổi thắng 34 trận và thua 10 trận, anh vô địch giải ATP 250 Geneva Open ở Thụy Sĩ và 4 lần vào bán kết Grand Slam.

Lần cuối cùng Nole vô địch giải ATP Masters 1000 là ở Paris Masters 2023. Năm nay, anh tiến vào chung kết Miami Open ở Mỹ nhưng thua Jakub Mensik (CH Séc). Trong sự nghiệp của mình, ngoài 24 Grand Slam thì Djokovic cũng 41 lần vô địch ATP Masters 1000.

Ở tứ kết Thượng Hải Masters 2025, Djokovic sẽ gặp Zizou Bergs vào chiều 9/10. Tay vợt người Bỉ đánh bại Diallo với tỷ số 3-6, 7-5, 7-6 ở vòng 4. Zizou Bergs đang xếp hạng 44 thế giới và bị đánh giá thấp hơn so với Djokovic.

Trước thềm Thượng Hải Masters 2025, Alcaraz không tham dự do chấn thương. Jannik Sinner và Alexander Zverev bị loại sau những thất bại đáng tiếc ở vòng 3. Do vậy, đây là cơ hội để Nole hướng đến chức vô địch giải ATP Masters 1000 đầu tiên sau 2 năm.

Những đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Djokovic là Holger Rune, Alex De Minaur và Daniil Medvedev. De Minaur đối đầu Borges (12h40), Medevdev chạm trán tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien (18h40) ở vòng 4 vào hôm nay (8/10). Holger Rune gặp Valentin Vacherot ở tứ kết vào ngày mai (9/10).