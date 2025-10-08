Djokovic vượt khó vào tứ kết Thượng Hải Masters

Djokovic đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế nhiều lần vì chấn thương chân trong trận đấu kéo dài 2 giờ 40 phút tại vòng 4 Thượng Hải Masters 2025. Anh cũng liên tục phải chườm khăn đá lên đầu trong thời gian nghỉ giữa các game do độ ẩm trên sân lên tới 82%. Djokovic thậm chí đã nôn ói nhiều lần và gục xuống sàn sau khi thua set thứ hai trước khi được hỗ trợ y tế.

Tuy nhiên, bất chấp những điều kiện đầy thử thách, tay vợt 38 tuổi này đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để đánh bại Munar với tỷ số 6-3, 5-7, 6-2 trong một trong những trận đấu căng thẳng nhất mùa giải.

Djokovic vượt qua mọi khó khăn để tiến vào tứ kết Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Sau khi để thua set thứ hai, Djokovic đã tận dụng sai lầm quan trọng của Munar ở đầu set ba để giành lại lợi thế. Khi đang dẫn 40-15 trong game giao bóng đầu tiên của set quyết định, Munar đã bỏ lỡ một cú đập bóng đơn giản, tạo cơ hội cho tay vợt người Serbia vùng lên. Djokovic sau đó đã bẻ giao bóng của Munar và chơi tấn công quyết liệt trong phần còn lại của set đấu nhằm kết thúc sớm. Nhà vô địch Masters 1000 với 40 danh hiệu đã tung ra những cú thuận tay đạt chất lượng 9.6 điểm (theo ATP) trong set ba, với tốc độ trung bình 84 dặm/giờ để định đoạt chiến thắng.

Chất lượng cú đánh được đơn vị thống kê của ATP đo lường trên thang điểm từ 0-10, đánh giá chất lượng của cú giao bóng, trả bóng, cú thuận tay và cú trái tay của các vận động viên. Các chỉ số này được tính toán theo thời gian thực bằng cách phân tích tốc độ, độ xoáy, độ sâu, độ rộng và tác động của từng cú đánh lên đối thủ.

Djokovic trải qua trận đấu khó khăn trước Munar (Ảnh: Getty).

Djokovic đã lọt vào tứ kết trong tất cả 11 lần tham dự Thượng Hải, một kỷ lục ấn tượng, anh đã nâng cao chiếc cúp vô địch 4 lần. Tay vợt số 5 trên bảng xếp hạng ATP là hạt giống cao nhất còn lại tại giải đấu và anh sẽ đối đầu với tay vợt người Bỉ Zizou Bergs ở vòng tiếp theo.

Tay vợt người Serbia đang theo đuổi danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 41, một kỷ lục mới. Lần gần nhất Djokovic đoạt danh hiệu Masters 1000 là tại Paris năm 2023. Đầu năm nay, Djokovic đã để thua trong trận chung kết Miami trước tay vợt người Séc Jakub Mensik. Nhà vô địch ATP Finals 7 lần đang đứng thứ ba trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, với thành tích 35-10 trong năm nay.