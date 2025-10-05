Djokovic vượt khó hạ Hanfmann, tiến bước ở Thượng Hải Masters

Djokovic đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn với Hanfmann. Tuy nhiên, anh đã nỗ lực hết mình vào cuối trận, thu hút năng lượng từ đám đông để tiếp tục theo đuổi danh hiệu vô địch lần thứ 5 tại Thượng Hải. Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 45 phút - trận đấu ba set dài thứ hai của anh trong năm 2025 - Djokovic đã thiết lập cuộc gặp gỡ tại vòng 4 với tay vợt Jaume Munar của Tây Ban Nha.

“Mọi tay vợt đều gặp phải tình trạng tương tự trên sân, nhưng thật khắc nghiệt khi độ ẩm lên tới hơn 80% ngày này qua ngày khác, đặc biệt là với các vận động viên thi đấu ban ngày dưới trời nắng nóng, thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Về mặt sinh học, việc đối mặt với nó có phần khó khăn hơn một chút. Nhưng hôm nay tôi đã thực sự vượt qua được. Yannick đã chơi một trận đấu tuyệt vời ngay từ đầu”, Djokovic nói về điều kiện thi đấu ở Thượng Hải.

Djokovic đã phải thi đấu gần 3 tiếng ở trận đấu tại vòng 3 Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Sau khi chịu khuất phục trước sự đa dạng và những cú giao bóng bùng nổ của Hanfmann trong set đầu tiên khi tay vợt người Đức ghi bốn cú ace liên tiếp, Djokovic lại phải đối mặt với những thử thách mới trong set thứ hai. Tay vợt 38 tuổi dường như đã nôn mửa trong lúc đổi giao bóng và bắt đầu rút ngắn điểm số để cố gắng giành lại quyền kiểm soát.

Hanfmann, với thứ hạng 150 ATP, đặt mục tiêu trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất từng đánh bại Djokovic ở ATP Masters 1000. Mặc dù sở hữu những cú đánh đầy uy lực, mang về 33 điểm winner, trong đó có 13 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, anh vẫn không thể ngăn cản Djokovic một khi tay vợt người Serbia đã tìm lại được nhịp điệu của mình.

Cú đánh ghi điểm quyết định của Djokovic để san bằng tỷ số trận đấu 1-1 đã khuấy động đám đông khán giả Thượng Hải và đánh dấu một bước ngoặt quyết định. Hạt giống số 4 đã giành được break sớm trong set thứ ba và giành chiến thắng chung cuộc, nâng tỷ số lên 2-0 trong loạt trận chạm mặt với Hanfmann.

“Thật tuyệt vời khi được thi đấu trước đám đông cuồng nhiệt. Mới chỉ vài trận đấu đầu tiên của giải diễn ra nhưng sân vận động đã chật kín người. Đây là một trong những sân vận động đẹp và lớn nhất mà chúng ta có trong thể thao. Thành thật mà nói, mọi thứ đều tuyệt vời, tôi không thể mong đợi gì hơn. Tôi đã chiến đấu gần ba tiếng đồng hồ tại vòng ba của một giải Masters ở tuổi 38, với toàn bộ khán đài reo hò tên tôi. Đây là một giấc mơ thành hiện thực, vì vậy tôi rất biết ơn", Djkovic nói thêm.

Djokovic đã khẳng định được sự thống trị của mình để lọt vào vòng 16 đội tại Thượng Hải lần thứ 11 sau nhiều lần tham dự. Anh đang dẫn trước với tỷ số 1-0 trong loạt trận đối đầu khi bước vào trận đấu ở vòng 4 với Munar. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua Yoshihito Nishioka với tỷ số 6-4, 5-7, 6-1 ở vòng 3 để lần đầu tiên lọt vào vòng 4 của sự kiện ATP Masters 1000 trên sân cứng.