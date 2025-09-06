Mbappe giúp Pháp hạ Ukraine, Italy thắng đậm ở vòng loại World Cup 2026

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 6/9 (Ảnh: UEFA).

Rạng sáng ngày 6/9, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tại bảng D, tuyển Pháp dù phải thi đấu xa nhà nhưng vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội.

Olise khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Pháp (Ảnh: Getty).

Được đánh giá cao hơn, tuyển Pháp tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số chỉ sau 10 phút. Từ một tình huống phối hợp bài bản, Michael Olise tung ra cú sút chìm đầy hiểm hóc, găm bóng vào góc xa, khiến thủ môn Trubin của Ukraine hoàn toàn bất lực.

Bàn thắng sớm không chỉ giúp Pháp vươn lên dẫn trước mà còn tạo lợi thế tâm lý lớn, giúp họ tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục uy hiếp khung thành đối phương.

Chiều ngược lại, dù đã rất nỗ lực tấn công nhưng Ukraine vẫn không thể tạo ra đột biến. Hàng thủ của Pháp thi đấu vô cùng chắc chắn, khiến thủ thành Mike Maignan gần như không phải hoạt động quá nhiều.

Mbappe thi đấu thăng hoa, đóng góp một bàn thắng cho đội tuyển Pháp (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, tuyển Pháp tiếp tục duy trì thế trận chủ động và lối chơi tấn công sắc bén. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội, "Les Bleus" có bàn thắng thứ hai ở phút 82. Từ một pha chọc khe thông minh, Kylian Mbappe băng xuống dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt. Pha lập công này cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Bảng xếp hạng bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Italy đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình khi tiếp đón Estonia trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gennaro Gattuso, đội bóng áo thiên thanh đã có chiến thắng tưng bừng, thể hiện sự áp đảo toàn diện trước đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân HLV Gattuso dồn lên tấn công, gây sức ép khủng khiếp lên khung thành đối phương. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra từ những pha dứt điểm của Federico Dimarco, Matteo Politano hay Mateo Retegui. Tuy nhiên, thủ môn Karl Hein của Estonia đã có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, từ chối bàn thắng của các cầu thủ Italy.

Italy giành chiến thắng vang dội trong ngày ra mắt của HLV Gattuso (Ảnh: Getty).

Phải đến phút 58, thế bế tắc mới được phá vỡ. Tiền đạo Moise Kean bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Azzurri. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn giúp tuyển Italy chơi bùng nổ hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Trong khoảng thời gian thi đấu chính thức còn lại, Italy ghi thêm 3 bàn vào lưới đối thủ trước khi Alessandro Bastoni ấn định chiến thắng 5-0 bằng tình huống không chiến dũng mãnh ở phút 90+2 để kết thúc trận đấu.

Với ba điểm quan trọng giành được, Italy tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu tại bảng I vòng loại World Cup 2026. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Gattuso vẫn cần duy trì phong độ ổn định trong chặng đường còn lại, bởi khoảng cách với hai đội xếp trên là Na Uy và Israel vẫn chưa được thu hẹp đáng kể.