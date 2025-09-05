Tây Ban Nha thắng đậm, Đức bất ngờ thất bại, Hà Lan hòa thất vọng

Tại bảng E, dù thi đấu trên sân nhà nhưng Bulgaria đã phải chịu sức ép nghẹt thở khi tiếp đón Tây Ban Nha. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà đương kim vô địch châu Âu đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ.

Lamine Yamal gây ấn tượng với một kiến tạo trong trận đấu với Bulgaria (Ảnh: Getty).

Chỉ mất 5 phút, Oyarzabal đã sút tung lưới đội chủ nhà sau pha thoát xuống đầy thông minh. Những phút tiếp theo, khung thành Bulgaria liên tục rung chuyển bởi những đợt tấn công như vũ bão của Tây Ban Nha.

Theo số liệu thống kê, đội chủ nhà Bulgaria chỉ có vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trong cả trận và đáng chú ý là không có bất kỳ cú sút nào đi trúng đích. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với 79% thời gian kiểm soát bóng. Sự áp đảo này được thể hiện rõ nét qua 24 cú dứt điểm mà họ tạo ra, với 12 lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

Phút 30, thế trận áp đảo của Tây Ban Nha được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của hậu vệ Cucurella. Hậu vệ thuộc biên chế Chelsea đã có pha dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho "La Roja".

Chỉ 8 phút sau, tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo "dọn cỗ" cho Merino dễ dàng đệm bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0 ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, dù Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng Bulgaria vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Với chiến thắng 3-0 chung cuộc, thầy trò HLV Luis de la Fuente tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng E vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Họ có cùng 3 điểm như Thổ Nhĩ Kỳ nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó ở bảng A, Đức đã có trận đấu thất vọng trước Slovakia khi để thua với tỷ số 0-2. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng của HLV Julian Nagelsmann lại không thể tìm được nhịp độ trong lối chơi, khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trước các pha tấn công của đối thủ.

Đội tuyển Đức hụt hơi trước Slovakia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Phút 42, từ một pha phối hợp ăn ý, Hancko nhận bóng từ Strelec, tiếp tục băng vào vòng cấm và dễ dàng đánh bại Baumann, đưa Slovakia vươn lên dẫn trước 1-0. Nhận bàn thua, “những cỗ xe tăng” vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể tận dụng cơ hội.

Những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội tuyển Đức đã vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Martin Dubravka bên phía Slovakia. Pha bóng nguy hiểm nhất trong trận đấu đến từ cú sút xa đầy uy lực của Florian Wirtz. Tuy nhiên, cú dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ Bayer Leverkusen đã bị Dubravka tung người cản phá ngoạn mục.

Hiệp hai bắt đầu với thế trận dường như không thay đổi. Phút 55, Slovakia gia tăng cách biệt lên 2-0 sau một pha tấn công đẹp mắt. Norbert Gyomber đánh đầu chuyền cho David Strelec, người đã có một pha xử lý kỹ thuật điêu luyện, qua người Antonio Rudiger rồi tung cú dứt điểm tuyệt vời bằng chân trái vào góc xa khung thành Đức, đánh bại Baumann.

Với chiến thắng này, Slovakia đã hoàn toàn xứng đáng giành trọn 3 điểm, trong khi Đức phải nhận trận thua đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ở diễn biến khác, Hà Lan và Ba Lan đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính và căng thẳng tại bảng G. Hiệp một chứng kiến thầy trò HLV Ronald Koeman khởi đầu mạnh mẽ và có được bàn mở tỷ số ở phút 28 sau tình huống đá phạt góc.

Ba Lan trong thế trận bị lấn át bất ngờ ghi bàn gỡ hòa ở phút 80. Từ một tình huống phản công nhanh, Matty Cash nhận bóng ngoài vòng cấm và tung ra cú sút xa mạnh mẽ, bóng bay vào góc cao khung thành khiến thủ môn Bart Verbruggen của Hà Lan bất lực hoàn toàn.

Hà Lan cùng Ba Lan chia điểm trong trận đấu đầy kịch tính (Ảnh: Getty).

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Hà Lan dù đã chơi lấn lướt hơn nhưng việc không thể tận dụng được các cơ hội đã khiến họ phải chia điểm với Ba Lan, đội đã chơi phòng ngự kiên cường cho đến những phút cuối trận.