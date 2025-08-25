Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng đậm

Sau khi Barcelona thắng Levante, Real Madrid chịu áp lực không được phép mất điểm trước tân binh Oviedo. HLV Xabi Alonso tung ra sân đội hình với các ngôi sao tấn công như Guler, Rodrygo, Mbappe.

Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Real Madrid thi đấu khá sắc nét, trong hiệp 1, sự cơ động của bộ đôi tiền vệ Aurelien Tchouameni và Fede Valverde giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn trận đấu, khiến Oviedo không thể lên bóng.

Sau khi liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, Real Madrid đã tạo nên sự khác biệt ở phút 37 sau tình huống dứt điểm đẳng cấp của Mbappe, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, Real Madrid bất ngờ chơi chậm và để đối thủ ép sân. Oviedo với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ đã đẩy cao đội hình khiến khung thành của Thibaut Courtois nhiều lần chao đảo.

Tuy nhiên, lão tướng Santi Carzola và các đồng đội đều tỏ ra thiếu bình tĩnh trong các pha dứt điểm cuối cùng. Real Madrid tiếp tục có những điều chỉnh và HLV Alonso tung Vinicius, Brahim Diaz và Gonzalo Garcia vào sân.

Real Madrid toàn thắng ở La Liga sau chiến thắng đậm trước Oviedo (Ảnh: Getty).

Real Madrid có được thế trận tốt hơn và Mbappe dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 83. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Vinicius đột phá và tung cú ra chân nhanh trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.

Chiến thắng 3-0 trước Oviedo giúp Real Madrid có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận ở La Liga, nhưng họ vẫn xếp thứ ba trên bảng xếp hạng do kém Barcelona, Villarreal về hiệu số bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Oviedo: Escandell, Calvo, Luengo, Costas, Alhassane, Sibo, Luka Ilic, Nacho Vidal, Dendoncker, Chaira, Rondon

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Rudiger, Carvajal, Guler, Tchouameni, Valverde, Mastantuono, Rodrygo, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (37', 83'), Vinicius (90+3').