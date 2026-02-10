Mất 500 điểm, Carlos Alcaraz vẫn đi vào lịch sử

Bảng xếp hạng ATP công bố ngày 9/2 chứng kiến Carlos Alcaraz bị trừ 500 điểm so với tuần trước do không bảo vệ chức vô địch Rotterdam Open, nhưng anh vẫn vững vàng ở ngôi số một thế giới, đồng thời chạm một cột mốc lịch sử mới.

Carlos Alcaraz vẫn vững vàng ở vị trí số một thế giới (Ảnh: ATP).

Ngôi sao người Tây Ban Nha sở hữu 58 tuần giữ ngôi số một thế giới, san bằng thành tích của tay vợt người Mỹ Jim Courier. Ngôi sao 22 tuổi nằm trong nhóm 13 tay vợt giữ được vị trí số một thế giới lâu nhất lịch sử.

Dù bị trừ 500 điểm, Carlos Alcaraz vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 13.150 điểm, hơn người thứ hai là Jannik Sinner 2.850 điểm. Hai ngôi sao hàng đầu thế giới tạo khoảng cách lớn với các đối thủ phía sau, khi họ cùng nhau thâu tóm 9 Grand Slam gần đây nhất.

Các vị trí phía sau vẫn thuộc về Novak Djokovic, Alexander Zverev và Lorenzo Musetti, tuy nhiên khoảng cách điểm số giữa nhóm này và phần còn lại đang có dấu hiệu bị thu hẹp.

Với chức vô địch Montpellier Open tại Pháp, Felix Auger Aliassime vươn lên vị trí thứ 6, vượt qua Taylor Fritz và Alex De Minaur. Jack Draper tăng 1 bậc lên hạng 12, Learner Tien vươn lên hạng 23 còn Valentin Vacherot tăng 5 bậc để gia nhập top 30.