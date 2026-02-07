Cơ hội để Sinner soán ngôi số một thế giới của Alcaraz

Australian Open 2026 kết thúc với chức vô địch của Carlos Alcaraz còn Jannik Sinner bị loại ở bán kết và kết quả này kéo theo thay đổi lớn trên bảng xếp hạng.

Carlos Alcaraz đang tạo khoảng cách hơn 3.000 điểm với Jannik SInner (Ảnh: ATP).

Tay vợt người Italy mất 1.200 điểm do không bảo vệ được chức vô địch Australian Open, trong khi Alcaraz kiếm được 1.600 điểm vì anh bị loại ở tứ kết năm ngoái. Khoảng cách giữa hai tay vợt được nới rộng lên thành 3.350 điểm (Alcaraz sở hữu 13.650 điểm còn Sinner có 10.300 điểm).

Dù đang nắm lợi thế, tuy nhiên Alcaraz cũng chịu không ít áp lực để bảo vệ ngôi số một. Ngôi sao người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ mất 500 điểm do bỏ giải Rotterdam Open vào ngày 9/2. Ngoài ra, anh sẽ phải bảo vệ 1.000 điểm ở Monte Carlo Masters, 330 điểm tại Barcelona Open và 1.000 điểm ở Rome Masters.

Năm ngoái, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng sau khi vô địch Australian Open nên anh không phải bảo vệ điểm số ở Qatar Open, Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters và Madrid Open. Ngôi sao người Italy chỉ bắt đầu bảo vệ điểm số ở Rome Masters, giải đấu anh giành ngôi á quân khi thua Alcaraz ở chung kết.

Djokovic vươn lên vị trí thứ ba ATP nhờ ngôi á quân Australian Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Do vậy, nếu thi đấu tốt ở các giải đấu từ nay đến giữa tháng 5, Sinner hoàn toàn có thể soán ngôi đầu ATP của Alcaraz. Điều quan trọng là ngôi sao người Italy cần lấy lại tinh thần kể từ trận thua Djokovic ở bán kết Australian Open 2026.

Carlos Alcaraz đang có sự hưng phấn nhất định khi sở hữu 7 Grand Slam và giành trọn bộ các chức vô địch Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, cột mốc mà nhiều huyền thoại phải mất cả sự nghiệp mới chạm tới.

Theo bảng xếp hạng đơn nam ATP hiện tại, Novak Djokovic chiếm vị trí thứ ba của Alexander Zverev. Ngôi sao người Serbia gây tiếng vang khi thắng Sinner ở bán kết và tiến vào chung kết Australian Open 2026.