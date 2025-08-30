Man Utd nhận cú sốc ở vụ Antony

Real Betis thông báo không thể kham nổi gói tài chính đã thống nhất với Man Utd. Trước đó, họ đã đồng ý chiêu mộ tiền đạo người Brazil với mức phí 21,6 triệu bảng kèm điều khoản trả Man Utd 50% giá trị chuyển nhượng nếu Antony được bán trong tương lai. Quỷ đỏ đã cho phép cầu thủ người Brazil sang Tây Ban Nha đàm phán điều khoản cá nhân.

Thương vụ Antony sang Real Betis đổ bể (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, vướng mắc nảy sinh ở khoản tiền đền bù hợp đồng, mức lương còn tồn đọng và điều khoản cá nhân của Antony. Real Betis khẳng định chi phí tổng thể là quá cao, buộc họ phải rút lui.

CLB Tây Ban Nha thông báo: “Không có thỏa thuận nào đạt được. Real Betis không thể đáp ứng khoản phí chuyển nhượng và những chi trả mà Man Utd cần phải giải quyết với cầu thủ trước khi giao dịch hoàn tất”.

Trong khi đó, Man Utd cho rằng đây có thể chỉ là “chiêu bài” mặc cả từ phía Real Betis. Đội bóng La Liga cũng để ngỏ khả năng tái đàm phán, với điều kiện mức phí tổng thể phải được giảm xuống.

Antony chỉ được xem là "hàng thải" của Man Utd (Ảnh: Getty).

Antony, hiện còn hai năm hợp đồng với Man Utd, từng gây ấn tượng trong giai đoạn ngắn khoác áo Betis theo dạng cho mượn hồi đầu năm nay. Cầu thủ này đã có 15 trận đá chính tại La Liga. Trong đó, anh ghi 5 bàn, kiến tạo 2 lần và từng được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Kể từ khi chuyển tới Man Utd với giá 85 triệu bảng, Antony bị coi là bản hợp đồng thất vọng. Sau 96 trận, anh chỉ ghi được 12 bàn và có 9 đường kiến tạo. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Antony sở hữu 16 lần ra sân cho Brazil, lần gần nhất góp mặt trong danh sách triệu tập là tháng 6/2023 nhưng không được sử dụng.

Hiện tương lai của Antony vẫn bỏ ngỏ. Không loại trừ khả năng anh sẽ phải ngồi dự bị trong cả mùa giải tới ở Man Utd nếu không tìm được lối thoát.