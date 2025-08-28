Man Utd sắp bán Garnacho với mức giá rẻ bèo

Trong thời gian qua, Chelsea đã liên hệ với Man Utd để chiêu mộ tiền đạo Garnacho. Mặc dù vậy, The Blues lại không muốn chi đậm trong thương vụ này. Điều đó khiến cho Quỷ đỏ chưa muốn đẩy ngôi sao sinh năm 2004 ra đi.

Chelsea đang tiến gần tới chiêu mộ Garnacho (Ảnh: PA).

Theo tờ Daily Mail, Chelsea quyết định tăng mức giá chiêu mộ Garnacho lên 35 triệu bảng kèm các điều khoản bổ sung, con số này vẫn thấp hơn mong muốn thu về 50 triệu bảng từ phía Man Utd. Lợi thế của The Blues nằm ở chỗ cầu thủ 22 tuổi đã chỉ muốn chuyển tới Stamford Bridge. Do đó, họ không ngừng gây sức ép lên Man Utd.

Trước đó, Chelsea từng mở đầu bằng những lời đề nghị ở mức 25-30 triệu bảng, song hiện đã tiến gần hơn với con số mà Man Utd mong muốn. Đội bóng thành London coi Garnacho là mục tiêu ưu tiên ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau khi từng thất bại trong nỗ lực vào tháng Một. Bên cạnh đó, họ cũng theo dõi sát sao Xavi Simons (RB Leipzig) và Fermin Lopez (Barcelona).

Về phía Chelsea, việc mua sắm được cân đối bằng kế hoạch thanh lý những cầu thủ ngoài kế hoạch. Nkunku hiện thu hút sự quan tâm từ Aston Villa, Leipzig, Bayern Munich và Inter Milan, chủ yếu dưới dạng mượn, trong khi AC Milan sẵn sàng trả khoảng 35 triệu bảng cho tuyển thủ Pháp. Bayern Munich cũng để mắt đến Nicolas Jackson theo dạng cho mượn.

Man Utd cũng sẽ đẩy Antony trở lại Real Betis (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, Man Utd chuẩn bị chia tay Antony, người nhiều khả năng sẽ trở lại khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn (kèm theo mua đứt).. Tiền đạo Rasmus Hojlund cũng đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong bản hợp đồng với Napoli.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn vài ngày nữa. Do đó, các CLB đều muốn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu trong thời gian sớm nhất.