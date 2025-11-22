Man Utd lao đao vì chấn thương của Sesko và nguy cơ mất thêm trụ cột

Man Utd đối mặt khủng hoảng hàng công khi Benjamin Sesko phải nghỉ ba tuần vì chấn thương đầu gối gặp phải trong trận hòa 2-2 với Tottenham (8/11).

HLV Ruben Amorim xác nhận Sesko không thể góp mặt trong các trận gặp Everton, Crystal Palace và West Ham, dù ông kỳ vọng tiền đạo trị giá 73 triệu bảng có thể trở lại khi Man Utd đối đầu Wolves vào tháng 12. “Sesko đang hồi phục tốt. Không quá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải cẩn thận”, Amorim cho biết.

Sesko phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần (Ảnh: Getty)

Ngoài Sesko, Man Utd nhiều khả năng còn mất bộ ba Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui từ ngày 7/12 do trở về dự Cúp bóng đá châu Phi. Họ có thể vắng mặt tới sáu tuần, giai đoạn đội bóng đang cần điểm để cải thiện vị trí.

Amorim thừa nhận ông có nguy cơ không có tiền đạo cho trận gặp Wolves. Man Utd đang tìm cách thuyết phục Cameroon, Bờ Biển Ngà và Morocco cho ba cầu thủ này ở lại thêm vài ngày. “Chúng tôi không có đội hình đủ dày. Khi nào phải nhả người, chúng tôi sẽ tuân thủ, nhưng đang cố gắng sắp xếp với các liên đoàn”, ông nói.

"Quỷ đỏ" cũng chắc chắn thiếu Harry Maguire trong cuộc chạm trán Everton và vẫn chờ đánh giá khả năng trở lại của Kobbie Mainoo. Ở hàng thủ, Lisandro Martinez chưa thi đấu từ tháng 2, nhưng anh đang tiến gần ngày tái xuất. “Licha đã sẵn sàng hơn nhiều so với hai tuần trước. Chúng tôi phải thận trọng, nhưng cậu ấy đang rất gần trở lại”, Amorim khẳng định.