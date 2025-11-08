Phút bù giờ kỳ diệu, Man Utd hòa 2-2 trên sân Tottenham

Matthijs de Ligt trở thành người hùng của Man Utd khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+6, giúp “Quỷ đỏ” giật lại một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 nghẹt thở trước Tottenham tại vòng 11 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 8/11. Dù không thể thắng, kết quả này vẫn giúp Man Utd nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 8.

Ngay từ đầu, thế trận cho thấy sự cân bằng quen thuộc giữa hai đội chỉ cách nhau 4 điểm ở mùa giải trước. Cả Tottenham lẫn Man Utd đều nhập cuộc thận trọng, chơi chặt chẽ và không tạo được nhiều đột biến trong khoảng thời gian đầu. Điều đó cũng dễ hiểu, khi cả hai từng cống hiến một trận chung kết Europa League kín kẽ hồi tháng 5, và Tottenham lại càng có lý do để thận trọng sau khi để thủng lưới 6 trong 8 bàn thua mùa này ngay trước giờ nghỉ.

Bryan Mbeumo tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn trước Tottenham.

Tuy nhiên, thế bế tắc bị phá vỡ ở phút 32 sau một pha bóng mẫu mực của đội khách. Tottenham không thể chặn đứng các đợt tấn công liên tục của đối thủ, và khi bóng được luân chuyển sang cánh phải, Amad Diallo thực hiện quả tạt chuẩn xác cho Bryan Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon đánh đầu hiểm hóc vào góc gần, mở tỷ số cho "Quỷ đỏ". Đây đã là bàn thắng thứ 5 của Mbeumo chỉ sau 9 lần đối đầu với Tottenham.

Sau giờ nghỉ, Tottenham vùng lên mạnh mẽ với quyết tâm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thủ thành Senne Lammens bên phía Man Utd có một hiệp hai xuất sắc. Anh lần lượt cản phá cú giật gót kỹ thuật của Cristian Romero rồi bay người ngăn cú vô-lê uy lực từ Joao Palhinha. Sân vận động Tottenham gần như nổ tung khi Brennan Johnson đưa bóng vào lưới, nhưng niềm vui của các cổ động viên chủ nhà sớm bị dập tắt bởi quyết định việt vị.

Man Utd suýt chút nữa nhân đôi cách biệt khi Bruno Fernandes dứt điểm sau đường chuyền dài của Amad, nhưng cú ra chân hơi với khiến bóng vọt xà. Trong bối cảnh Tottenham cần một khoảnh khắc để trở lại, và cầu thủ vừa vào sân thay người Mathys Tel đã lên tiếng. Phút 84, anh nhận đường chuyền của Destiny Udogie, khéo léo loại bỏ De Ligt trước khi dứt điểm gọn gàng tung lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Tottenham tiếp tục dồn ép đối thủ. Micky van de Ven có pha tắc bóng then chốt ngăn Benjamin Sesko dứt điểm trong vòng cấm, khiến tiền đạo của Man Utd dính chấn thương và đội khách buộc phải chơi thiếu người trong thời gian bù giờ.

Khi tất cả tưởng như hai đội sẽ có một kết quả hòa, Tottenham bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 90+1. Sau một quả phạt góc bị phá ra, Wilson Odobert tung cú sút căng, bóng chạm chân Richarlison và đi thẳng vào góc lưới, khiến cổ động viên Man Utd như chết lặng.

Richarlison cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, Man Utd chưa chịu đầu hàng. Trong pha phản công cuối cùng, họ giành được quả phạt góc. Từ đường chuyền tinh tế của Bruno Fernandes, De Ligt bật cao đánh đầu tung lưới Tottenham ở phút 90+6, ấn định tỷ số 2-2. Trận hòa kịch tính này không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại của Man Utd lên con số 8, mà còn thể hiện bản lĩnh kiên cường của thầy trò Ruben Amorim - những người không bao giờ bỏ cuộc cho đến tiếng còi mãn cuộc.