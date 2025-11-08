HLV Amorim tự tin giúp Man Utd giành chiến thắng trước Tottenham

"Chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi đã vào đến trận chung kết với niềm tin chiến thắng vì đã thi đấu tốt ở Europa League. Hiện tại, chúng tôi chơi với một sự tự tin khác", HLV Ruben Amorim nhắc lại trận chung kết Europa League giữa Man Utd và Tottenham mùa giải năm ngoái, trận đấu mà "Quỷ đỏ" nhận thất bại sít sao 0-1.

Man Utd vừa trải qua chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 3 trận thắng, nên đoàn quân của HLV Ruben Amorim kỳ vọng sẽ giành kết quả tốt trong chuyến làm khách trên sân Tottenham Hotspur.

HLV Amorim tự tin Man Utd sẽ giành chiến thắng trước Tottenham (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết đội hình Man Utd lần này sẽ có một số thay đổi so với trận đấu chung kết mùa giải năm ngoái. "Trước hết là đặc điểm của các cầu thủ. Đội hình của chúng tôi có nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ đã từng thi đấu lần trước. Vì vậy, chúng tôi là một đội bóng tốt hơn, chơi tốt hơn, và hiểu trận đấu hơn", HLV Amorim nói.

Tuy nhiên trận hoà với Nottingham Forest vào cuối tuần trước khiến nhà cầm quân 40 tuổi cũng bày tỏ sự thận trọng khi đụng độ "Gà trống" - đội bóng cùng có 17 điểm như Man Utd nhưng xếp trên 2 bậc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

"Trận đấu trước thật khó khăn với chúng tôi bởi vì trong một số khoảnh khắc, chúng tôi đã không phải là đội bóng mà chúng tôi mong đợi.

Man Utd biết rằng không thể quên đội bóng còn nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống xảy ra trong trận đấu, vì vậy đó cũng là một điều tốt.

Toàn đội cũng biết mình còn nhiều việc phải làm, rất nhiều điều phải cải thiện để giành chiến thắng nhiều hơn trong những trận đấu như thế này và liên tục giành chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo như thế này", HLV Amorim khẳng định.

Đáng chú ý, nói về những bình luận của cựu cầu thủ Cristiano Ronaldo đối với Man Utd, HLV Amorim khẳng khái đáp trả: "Man Utd đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó. Vì vậy, chúng ta đừng tập trung vào những gì đã xảy ra. Hãy tập trung vào những gì chúng ta đang làm hiện tại và chúng ta đang làm điều đó".