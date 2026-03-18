Man Utd đổi thái độ với Bruno Fernandes

Hè năm 2024, tương lai của Bruno Fernandes tại Man Utd từng đứng trước ngã rẽ khi tập đoàn INEOS sẵn sàng bán anh cho các câu lạc bộ Saudi Arabia với mức giá 100 triệu bảng. Đây được xem là một con số kỷ lục cho một cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao về giá trị chuyển nhượng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng bày tỏ sự "tổn thương" khi đội bóng cân nhắc việc bán mình, nhưng tình yêu với "Quỷ đỏ" đã giữ chân anh ở lại, và quyết định này đã trở thành bước ngoặt thay đổi lịch sử câu lạc bộ trong giai đoạn chuyển giao.

Man Utd không còn ý định chuyển nhượng Fernandes (Ảnh: Getty).

Ở mùa giải hiện tại, Fernandes đang trình diễn một phong độ hủy diệt. Với 7 bàn thắng và 16 đường kiến tạo sau 27 trận thi đấu tại Ngoại hạng Anh, anh đã chính thức đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại như Ryan Giggs và Wayne Rooney khi đạt cột mốc 100 bàn thắng và 100 kiến tạo cho Man Utd. Dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, Fernandes không chỉ là một cầu thủ kiến thiết mà còn là linh hồn, là nhịp thở trong lối chơi của "Quỷ đỏ".

Sự hồi sinh mạnh mẽ của Man Utd cùng tấm vé dự Champions League đang dần hiện hữu đã khiến các nhà điều hành INEOS thay đổi quan điểm. Thay vì thu về một khoản tiền lớn, họ nhận ra rằng việc thiếu vắng Fernandes sẽ khiến tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu bị giáng một đòn mạnh. Tờ Daily Mail khẳng định, ban lãnh đạo Man Utd đã trực tiếp cam kết với tiền vệ này rằng anh là nhân tố "không thể chạm đến" trong kỳ chuyển nhượng tới.

Tuy nhiên, nỗi lo của người hâm mộ vẫn còn đó khi hợp đồng của Fernandes hiện có điều khoản giải phóng chỉ 57 triệu bảng, con số quá khiêm tốn so với tiềm lực tài chính của các đại gia Saudi Arabia, những người từng sẵn sàng trả mức lương 700.000 bảng/tuần để lôi kéo anh. Để đối phó, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch thanh lý hàng loạt ngôi sao nhận lương cao nhưng không còn đóng góp như Jadon Sancho và Marcus Rashford. Mục tiêu tối thượng là dồn toàn lực tài chính để mời Fernandes ký vào bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ xứng đáng hơn.

HLV Michael Carrick trong những phát biểu gần đây đã không tiếc lời ca ngợi cậu học trò: "Fernandes chắc chắn không phải là người mà chúng tôi muốn mất đi. Cậu ấy quan trọng vì luôn biết cách tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm quyết định”.

Với 8 trận đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh, Fernandes đang đứng trước cơ hội lịch sử để phá vỡ kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Nhưng trên hết, việc anh ở lại sẽ là lời khẳng định cho tham vọng và bản sắc của một Man Utd đang trên đường tìm lại ánh hào quang xưa.

Phan Mai