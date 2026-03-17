HLV Carrick phớt lờ tranh luận về tương lai ở Man Utd

Giữa lúc tương lai của Michael Carrick tại Man Utd trở thành tâm điểm tranh luận, cựu tiền vệ người Anh chọn cách để kết quả trên sân lên tiếng. Sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa vào cuối tuần vừa qua, Carrick tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng đội cũ Wayne Rooney, nhưng cũng vấp phải hoài nghi từ Roy Keane.

Đội bóng của Carrick đã củng cố cơ hội giành vé dự UEFA Champions League mùa tới nhờ các bàn thắng trong hiệp hai của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Man Utd hiện đứng thứ ba tại Ngoại hạng Anh, hơn Aston Villa ba điểm trong cuộc đua top 4. Chiến thắng thứ 7 trong 9 trận kể từ khi Carrick nắm quyền tạm thời cũng giúp "Quỷ đỏ" tạo khoảng cách 6 điểm với đội xếp thứ 6 là Chelsea, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành suất dự Champions League.

Man Utd đang thi đấu ổn định dưới sự dẫn dắt của Carrick (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu, Rooney cho rằng Carrick hoàn toàn xứng đáng được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức tại Old Trafford.

"Tôi hiểu anh ấy rất rõ. Tôi biết tính cách và con người của anh ấy. Đội bóng cần một cái đầu lạnh, nhưng cũng cần một người hiểu rõ CLB. Các cầu thủ đang cần được động viên và anh ấy đã mang lại điều đó. Chúng ta thấy các cầu thủ chơi với chất lượng cao hơn, gắn kết hơn như một tập thể và họ trông giống một đội bóng rất mạnh. Với tôi, tại sao lại phải thay đổi? Carrick nên được trao công việc này 100%”, Rooney chia sẻ.

Carrick từng có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng tại Man Utd, ông chắc chắn sẽ rất muốn được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng lâu dài. Dù kinh nghiệm huấn luyện trước đây của ông tại Middlesbrough không thực sự thành công, cựu tiền vệ tuyển Anh vẫn mang lại sự ổn định cho Man Utd sau khi triều đại của Ruben Amorim khép lại bằng việc bị sa thải.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng Carrick đã sẵn sàng cho vai trò lâu dài. Roy Keane tỏ ra thận trọng khi đánh giá về khả năng cựu đồng đội tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Roy Keane chưa đủ tin tưởng khả năng cầm quân của Carrick (Ảnh: Getty).

"Tôi không nghĩ vậy. Man Utd vẫn có thể tìm được những lựa chọn tốt hơn", Keane nhận định. Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" thừa nhận Carrick đã làm tốt trong giai đoạn tạm quyền, nhưng cho rằng những kết quả gần đây chưa đủ để đảm bảo chiếc ghế HLV trưởng chính thức. “Cậu ấy đã làm tốt, giúp đội bóng ổn định và đơn giản hóa lối chơi. Nhưng công việc ở Man Utd là một thử thách hoàn toàn khác. CLB này cần một HLV đã được kiểm chứng ở đẳng cấp cao nhất”, Keane nói thêm.

Giữa những ý kiến trái chiều, bản thân Carrick vẫn giữ thái độ bình thản trước mọi đồn đoán về tương lai.

“Thực ra đâu có nhiều ồn ào lắm. Chỉ là ồn ào nếu bạn để tâm đến nó. Thành thật mà nói, điều đó không ảnh hưởng đến tôi chút nào. Hiện tại tôi chỉ tập trung làm tốt công việc và giúp đội bóng tiếp tục tiến lên", Carrick nói.