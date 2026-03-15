Man Utd hạ gục Aston Villa, xây chắc vị trí dự Champions League

Michael Carrick đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi trở thành huấn luyện viên thứ 4 giành chiến thắng trong 6 trận sân nhà đầu tiên liên tiếp tại giải đấu. Thành tích này được thiết lập sau khi Man Utd đánh bại Aston Villa 3-1, qua đó củng cố vị trí trong top 4.

Sau thất bại trước đó tại St James’ Park, "Quỷ đỏ" trở lại Old Trafford với nhiều kỳ vọng. Dù kiểm soát phần lớn hiệp một, đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số. Amad Diallo suýt chút nữa đã có pha chạm bóng từ đường tạt của Matheus Cunha, và chính cú đánh đầu của anh sau đó đã buộc Emiliano Martínez phải trổ tài cứu thua bằng một tay.

Hiệp một diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao (Ảnh: Getty).

Hiệp một diễn ra dưới mức kỳ vọng của một trận Super Sunday. Cú sút của Bryan Mbeumo thậm chí còn đi ra gần cột góc hơn là bay vào lưới, phản ánh chất lượng nghèo nàn của 45 phút đầu tiên. Sự thiếu sắc bén lên đến đỉnh điểm ngay trước giờ nghỉ, khi Diogo Dalot có pha khống chế bóng gọn gàng nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang.

Bước sang hiệp hai, Man Utd không còn gặp khó khăn và vươn lên dẫn trước chỉ trong vòng 10 phút. Từ một tình huống cố định, Casemiro lao vào cắt mặt cột dọc gần đón đường treo bóng của Bruno Fernandes, đánh đầu hiểm hóc vượt qua nỗ lực của Martinez.

Cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này dường như đã đánh thức Aston Villa. Đội khách suýt gỡ hòa ngay sau đó khi cú sút của Amadou Onana buộc thủ môn Senne Lammens phải trổ tài. Tuy nhiên, Lammens đã bất lực chỉ ít phút sau, khi Ross Barkley thoải mái băng vào dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa bằng chân trái, nhanh chóng dập tắt bầu không khí phấn khích tại Old Trafford.

Dù vậy, đội chủ nhà nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Phút 71, Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò trung tâm với đường chọc khe chính xác cho Cunha băng xuống đối mặt khung thành. Tiền đạo người Brazil lạnh lùng dứt điểm vào góc xa. Pha kiến tạo này giúp Fernandes nâng tổng số lên 16 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, kỷ lục của một cầu thủ Man Utd trong một mùa giải.

Trận đấu được định đoạt 9 phút trước khi hết thời gian thi đấu chính thức, khi cầu thủ vào sân thay người Benjamin Sesko ghi bàn nhờ cú sút đổi hướng hai lần, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chiến thắng giúp Man Utd hơn Villa ba điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội khách cần nhanh chóng lấy lại tinh thần trước trận lượt về vòng 1/8 UEFA Europa League gặp Lille OSC.