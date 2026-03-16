Man Utd thắng tưng bừng, HLV Carrick vẫn không được tin tưởng

HLV Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt Man Utd theo hợp đồng ngắn hạn đến hết mùa giải sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng 1. Kể từ đó, chiến lược gia người Anh đã giúp Quỷ đỏ giành 7 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại sau 9 trận.

Roy Keane cho rằng Carrick không phải là lựa chọn tốt để dẫn dắt Man Utd dài hạn (Ảnh: Getty).

Mới nhất, vào tối qua (15/3), Man Utd đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Aston Villa trên sân Old Trafford ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp đội bóng tiến thêm một bước trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Họ đang xếp thứ 3 với 54 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Aston Villa.

Tuy nhiên, khi bình luận trên đài Sky Sports, cựu đội trưởng Man Utd, Roy Keane, cho rằng CLB không nên bổ nhiệm HLV Carrick theo hợp đồng dài hạn. Ông giải thích rằng dù HLV Carrick đã làm tốt trong việc giúp Man Utd giành chiến thắng, nhưng CLB vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn.

Keane cho biết: “Trong thời gian qua, Carrick đã làm rất tốt trong việc giúp đội bóng giành chiến thắng. Nhưng các trận đấu đó không thực sự mang nhiều áp lực. Cậu ấy có nhiều tuần chuẩn bị cho từng trận và thời điểm tiếp quản đội bóng cũng khá thuận lợi.

Tôi vẫn phải dành lời khen cho Carrick. Nếu cậu ấy được bổ nhiệm chính thức vào mùa hè, tôi cũng sẽ chúc may mắn. Nhưng theo tôi, Man Utd có nhiều lựa chọn tốt hơn cho vị trí HLV trưởng”.

Cựu tiền vệ người Ireland cũng cho rằng nếu cách đây vài tháng, Carrick được nhắc đến như một ứng viên cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford, nhiều người sẽ coi đó là điều khó tin.

Ông nói thêm: “Ba tháng trước, nếu có ai nói Carrick sẽ trở thành HLV Man Utd thì có lẽ bạn sẽ cho rằng họ nói đùa. Cậu ấy đã làm tốt, nhưng tôi vẫn nghĩ có những lựa chọn tốt hơn. Man Utd cần phỏng vấn nhiều ứng viên và xem xét các phương án tốt nhất”.

Theo Keane, sự khác biệt giữa một HLV tạm quyền và một HLV chính thức là rất lớn. Khi dẫn dắt đội bóng dài hạn, HLV phải tham gia vào nhiều quyết định quan trọng như gia hạn hợp đồng, quản lý bộ phận y tế, kế hoạch chuyển nhượng hay định hướng phát triển đội bóng.

Carrick đang thăng hoa cùng Man Utd (Ảnh: Getty).

Keane nói: “Tôi nghĩ để dẫn dắt Man Utd, bạn cần một HLV có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giành danh hiệu và cạnh tranh ở đấu trường châu Âu. Carrick hiện chưa có điều đó.

Mọi người có thể hào hứng với vị trí thứ ba ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng tôi thì không. Nếu ai đó thật sự nghĩ Carrick là lựa chọn tốt nhất, thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều ứng viên khác”.

Khi được yêu cầu nêu tên những HLV phù hợp hơn, Roy Keane cho biết Thomas Tuchel có thể là một lựa chọn, nhưng hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Anh đến năm 2028 khiến khả năng này khó xảy ra.

Thay vào đó, Keane đánh giá cao hai cái tên khác là Diego Simeone của Atletico Madrid và Luis Enrique của PSG.

Theo Keane, ban lãnh đạo Man Utd cần hướng tới những HLV giỏi nhất có thể, giống như khi một CLB tìm kiếm cầu thủ chất lượng cho đội hình. Ông tiếp tục nói: “Cũng giống như khi bạn cần một tiền vệ, bạn sẽ tìm người giỏi nhất chứ không phải ai đó chỉ đến theo dạng cho mượn vài trận. Trách nhiệm của ban lãnh đạo là phải tìm ra HLV tốt nhất cho Man Utd.

Nếu Carrick trở thành HLV vào mùa hè và mục tiêu là vô địch giải Ngoại hạng Anh trong một hoặc hai năm tới, liệu chúng ta có thực sự tin cậu ấy làm được không? Tôi thì không nghĩ vậy”.

Cựu đội trưởng Man Utd cho rằng khi trở thành HLV chính thức, Carrick sẽ phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn, chẳng hạn như về tương lai của các cầu thủ như Casemiro hay Harry Maguire. Ông nhấn mạnh: “Lúc đó mọi thứ sẽ khác. Cậu ấy sẽ không còn được nhìn nhận chỉ là một người dễ mến nữa, mà phải đưa ra những quyết định cứng rắn”.

Keane cũng so sánh với những HLV giàu thành tích như Carlo Ancelotti, hay những người từng dẫn dắt ông trong sự nghiệp như Brian Clough và Alex Ferguson.

Keane chia sẻ: “Khi những HLV như vậy bước vào phòng thay đồ, các cầu thủ lập tức dành sự tôn trọng vì họ mang theo một bảng thành tích đồ sộ. Carrick có thể được các cầu thủ yêu mến vì tính cách của mình. Nhưng điều tôi muốn nói là bạn phải mang theo một bản lý lịch đủ sức nặng”.