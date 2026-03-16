Man Utd đánh bại Aston Villa, HLV Carrick ca ngợi Casemiro và Fernandes

Man Utd hạ gục Aston Villa, xây chắc vị trí dự Champions League

"Cảm giác thật tuyệt. Nhìn chung, tôi nghĩ đó là một màn trình diễn tốt. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều mà chúng tôi thực sự hài lòng. Chúng tôi biết đây là một trận đấu lớn để trở lại mạch chiến thắng và các chàng trai đã đáp lại rất tốt", HLV Michael Carrick bày tỏ sau chiến thắng của đội nhà trước Aston Villa trên sân Old Trafford diễn ra vào tối 15/3 (giờ Việt Nam).

Bruno Fernandes và Casemiro ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd vào lưới Aston Villa (Ảnh: Getty).

Ở vòng đấu trước, Man Utd đã phải gánh chịu thất bại đầu tiên dưới thời HLV Michael Carrick khi để thua Newcastle vào phút cuối dù được chơi hơn người. Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục gặp khó khăn rất lớn khi tiếp đón Aston Villa đang có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng Premier League khi kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Dù vậy, Casemiro đánh đầu tuyệt đẹp đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước từ một quả phạt góc của Bruno Fernandes ngay đầu hiệp hai (phút 53). Đến phút 64, Aston Villa đã có bàn gỡ hoà 1-1 nhờ pha lập công của Ross Barkley.

Tuy nhiên Bruno Fernandes sau đó kiến ​​tạo cho Matheus Cunha ghi bàn vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 71 và Benjamin Sesko vào sân từ băng ghế dự bị ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 81. Chiến thắng này giúp Man Utd tiếp tục củng cố suất dự Champion League mùa tới với vị trí thứ 3 ở Premier League, hơn đội xếp thứ 4 là Aston Villa 3 điểm và Liverpool đang xếp thứ 5 với 5 điểm cách biệt.

"Thành thật mà nói, tôi khá hài lòng khi kết thúc hiệp 1. Tôi nghĩ đó chỉ là một trận đấu cân bằng. Tôi không mong đợi nó sẽ kịch tính đến mức nghẹt thở, với tất cả sức mạnh được dồn lên.

Trong hiệp 2, chúng tôi có những cầu thủ đủ khả năng tạo nên sự khác biệt. Có một khoảng thời gian ngắn trước khi họ ghi bàn, chúng tôi đã mất đi sự ổn định đội hình một chút", HLV Michael Carrick bày tỏ về cục diện trận đấu đã xoay chiều trong hiệp 2.

“Hôm nay là một trận đấu hơi khác một chút, khi mà khoảng cách điểm số ở giải đấu rất sít sao và việc tạo ra bước tiến nhỏ mà chúng tôi có thể làm được nếu thắng, sau một trận thua.

Đó là một bài kiểm tra nhỏ và chúng tôi chưa thực sự trải qua điều đó trước đây. Các chàng trai đã xử lý tình huống rất tốt, có một tuần thi đấu tuyệt vời và đã thể hiện rất tốt. Mọi thứ đều rất đáng khích lệ. Chúng tôi còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu", nhà cầm quân sinh năm 1981 nói thêm.

HLV Michael Carrick ca ngợi khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu của Casemiro (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, HLV Michael Carrick đặc biệt khen ngợi Casemiro và Bruno Fernandes khi tạo ra sự khác biệt cho trận đấu.

"Casemiro và Bruno có sự ăn ý tốt. Một số điều bạn có thể huấn luyện nhưng những lúc khác bạn để họ tự tìm kiếm thời điểm và khoảng trống. Jonny đã làm việc rất nhiều với họ về các tình huống cố định nhưng sự phối hợp giữa họ khá rõ ràng.

Bruno Fernandes đã có rất nhiều khoảnh khắc quan trọng, từ ghi bàn đến kiến ​​tạo. Dù tập luyện hay thi đấu, cậu ấy luôn có mặt. Cậu ấy thực sự giỏi trong những pha đá phạt góc. Đường chuyền cho Matheus thật tuyệt vời, khép lại một màn trình diễn xuất sắc toàn diện", HLV Michael Carrick khẳng định.