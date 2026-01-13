Man Utd chốt xong huấn luyện viên đến hết mùa giải

Theo tờ Sky Sport, HLV Solskajer ban đầu được xem là ứng cử viên hàng đầu cho sự trở lại đầy bất ngờ tại sân Old Trafford.

Tuy nhiên, sau quá trình phỏng vấn các ứng viên, Michael Carrick mới là người được ban lãnh đạo Man Utd chọn làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải này.

Cựu cầu thủ Man Utd, Michael Carrick sẽ ngồi "ghế nóng" ở sân Old Trafford cho đến hết mùa giải (Ảnh: Getty).

Đội chủ sân Old Trafford sẽ công bố bản hợp đồng với Michael Carrick vào hôm nay (13/11), sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải hôm 6/1. Nhà cầm quân 44 tuổi có thể nhanh chóng tiếp quản việc tập luyện của các cầu thủ Man Utd vào ngày mai (14/11) và bắt đầu chuẩn bị cho trận derby thành Manchester diễn ra vào ngày 17/1 tới đây.

Cựu tiền vệ của Man Utd, Carrick, đã thất nghiệp kể từ khi bị Middlesbrough sa thải hồi tháng 7 năm ngoái sau khi CLB này không giành được suất tham dự vòng play-off Championship.

HLV tạm quyền hiện tại, Darren Fletcher, cho biết sau trận thua 1-2 trước Brighton ở FA Cup, ông đã kết thúc thời hạn hợp đồng dẫn dắt đội một và sẽ đến Trung tâm huấn luyện Carrington vào hôm nay để tìm hiểu xem CLB muốn gì ở ông tiếp theo.

Fletcher, Carrick và Solskjaer đều là thành viên của đội hình vô địch Man Utd mùa giải 2006-07 trước khi tái hợp trong ban huấn luyện vào năm 2021.

Đáng chú ý, Man Utd hiện chỉ còn tập trung vào đấu trường Premier League, sau khi bị loại khỏi cả hai giải đấu cúp, vì vậy mục tiêu của HLV tạm quyền sẽ là giành vé tham dự các giải đấu châu Âu mùa giải tới.