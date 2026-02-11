Man Utd chia điểm với West Ham, CĐV buồn bã vì không thể cắt tóc

Frank Illett, một cổ động viên cuồng nhiệt của Man Utd, đã không nói nên lời khi cơ hội được cắt tóc của anh đã "tan thành mây khói" khi đội chủ sân Old Trafford phải chia điểm trước West Ham với tỷ số 1-1 ở vòng 26 Premier League diễn ra rạng sáng 11/2 (giờ Việt Nam).

Hồi tháng 10/2024, Frank Illett đã tuyên bố chỉ cắt tóc khi Man Utd có 5 trận thắng liên tiếp nhưng CĐV người Anh không ngờ thử thách anh đưa ra từ đó đến nay vẫn chưa thể được thực hiện.

Tomas Soucek ghi bàn vào lưới Man Utd ở phút 50 khiến Frank Illett chết lặng (Ảnh: Getty).

Nỗ lực của Sesko ở phút bù giờ chỉ giúp Man Utd có một trận hoà trước West Ham (Ảnh: Getty).

Cơ hội đã đến với Frank Illett khi đội chủ sân Old Trafford dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick đã có 4 trận thắng liên tiếp, lần lượt trước Arsenal, Man City, Fulham và Tottenham đồng thời chỉ phải gặp đội bóng đang chật vật đua trụ hạng là West Ham ở vòng 26 Premier League.

Thậm chí ở trận đấu của Man Utd với West Ham, Frank Illett đã chuẩn bị sẵn máy cắt tóc khi anh thực hiện buổi xem trực tiếp trước hơn 150.000 người - lượng người xem tăng vọt lên 265.000 người khi chương trình kết thúc.

Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 50 của Tomas Soucek đã dội "gáo nước lạnh" với Frank Ilett khi theo dõi trận đấu trực tiếp. Mọi chuyện còn tệ hại hơn khi Casemiro ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà nhưng lại bị công nghệ VAR từ chối do lỗi việt vị.

Vào những phút cuối, đã có một tia hy vọng le lói khi Benjamin Sesko ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho Man Utd ở phút bù giờ cuối cùng. Dù vậy mọi nỗ lực của thầy trò HLV Michael Carrick đã quá muộn khi West Ham giữ vững tỷ số trên sân nhà.

Nỗi thất vọng của CĐV người Anh khi đội nhà chỉ có trận hoà trước West Ham (Ảnh: The Sun).

Frank Illett buộc phải chờ cơ hội Man Utd có 5 trận thắng tiếp theo để được cắt tóc (Ảnh: Instagram).

Sau cái kết đầy kịch tính, Illett chỉ biết ôm đầu ngao ngán. CĐV người Anh lắc lắc mái tóc xù khổng lồ của mình trong sự thất vọng, nhưng rồi tuyên bố đầy bất ngờ: "Dù sao tôi cũng đã dấn thân quá sâu rồi, không thể bỏ cuộc ngay bây giờ được".

Với trận hoà này, Frank Illet buộc phải chờ đợi Man Utd có 5 trận thắng liên tiếp tiếp theo và nhiều người hâm mộ lo lắng không biết bao giờ CĐV này mới được cắt tóc.