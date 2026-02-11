Sesko tỏa sáng phút bù giờ giúp Man Utd thoát thua West Ham

Benjamin Sesko đã trở thành người hùng của Man Utd khi ghi bàn gỡ hòa đầy kịch tính ở phút bù giờ, giúp "Quỷ đỏ" cầm chân West Ham 1-1 tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào rạng sáng 11/2. Kết quả này đã nối dài chuỗi 4 trận bất bại trên sân nhà của "Búa tạ" trước đối thủ thành Manchester.

Bước vào trận đấu với phong độ được cải thiện, đội chủ nhà nhanh chóng thể hiện sự tự tin trước Man Utd. Jarrod Bowen có cú đánh đầu chệch khung thành từ đường căng ngang của Crysencio Summerville, trước khi chính cầu thủ người Hà Lan buộc thủ môn Senne Lammens phải trổ tài cản phá.

Trên sân nhà, West Ham nhập cuộc tự tin trước Man Utd (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đoàn quân của Michael Carrick cũng cho thấy sự nguy hiểm từ các tình huống cố định: Harry Maguire đánh đầu ra ngoài, trong khi cú sút của Luke Shaw từ đường chuyền của Bruno Fernandes bị Aaron Wan-Bissaka phá bóng ngay trên vạch vôi.

Những cơ hội thực sự rõ ràng dần trở nên hiếm hoi khi hiệp một trôi qua. Axel Disasi kịp thời cắt đường chọc khe của Fernandes cho Casemiro, còn ở đầu sân bên kia, Diogo Dalot đã chạm bóng trước Taty Castellanos từ quả tạt của Wan-Bissaka. Dalot suýt chút nữa gây họa với pha xử lý rườm rà trong vòng cấm, và chỉ vài giây sau, Amad Diallo sút trúng mép lưới từ góc hẹp.

Sau hiệp một có phần chậm chạp, West Ham bất ngờ tăng tốc và sớm vươn lên dẫn trước ngay sau giờ nghỉ. Phút 50, Tomas Soucek chọc khe cho Bowen thoát xuống, xâm nhập vòng cấm và đón đường căng ngang của đội trưởng, đưa bóng đi qua hai chân Lammens và West Ham vươn lên dẫn 1-0.

Summerville sau đó đã chặn cú sút của Dalot khi đội khách dồn lên tìm bàn gỡ. Phút 63, Casemiro tưởng chừng đã gỡ hòa cho đội khách với cú đánh đầu tung lưới từ quả tạt sâu của Kobbie Mainoo, nhưng đáng tiếc anh đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng bị VAR từ chối.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa Magassa và Casemiro (Ảnh: Getty).

Vài phút sau, cú sút đầy tham vọng của Bowen bị đổi hướng đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" nhanh chóng giành lại thế trận: cầu thủ vào sân thay người Sesko thử tài Mads Hermansen bằng cú sút xa, trước khi Bryan Mbeumo đánh đầu chệch khung thành từ quả tạt của Shaw. Soucek tiếp tục tỏa sáng với pha cản phá cú cứa lòng của Mbeumo cuối trận, còn Joshua Zirkzee thì đánh đầu sượt cột trong gang tấc khi West Ham cố gắng trụ vững ở những phút cuối.

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn không tránh khỏi nỗi thất vọng vào phút bù giờ thứ 6, khi Sesko khéo léo dứt điểm đưa đường tạt của Mbeumo vào góc cao khung thành, ấn định tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Man Utd kéo dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 9 trận để giữ vị trí thứ 4, dù chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp đã bị chặn lại. West Ham mới chỉ thua một trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng đang kém Nottingham Forest hai điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận.