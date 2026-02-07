Man Utd - Tottenham (19h30, 7/2): Đêm thử lửa của Michael Carrick

Man Utd sẽ tìm kiếm chiến thắng thứ tư liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick khi tiếp đón Tottenham Hotspur tại Old Trafford vào tối 7/2, trong khuôn khổ vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Đây là lần đầu tiên hai đội đối đầu kể từ tháng 8 năm ngoái, khi Matthijs de Ligt ghi bàn gỡ hòa ở phút 96, giúp "Quỷ đỏ" có trận hòa 2-2 tại Bắc London. Kể từ khi Ruben Amorim ra đi và Carrick tiếp quản, Man Utd đã có sự lột xác đáng kể, giành trọn 9 điểm tuyệt đối và kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 7 (4 thắng, 3 hòa).

Man Utd đã có 3 chiến thắng liên tiếp dưới thời Michael Carrick (Ảnh: Getty).

Sau những chiến thắng ấn tượng trước hai đội dẫn đầu giải đấu là Arsenal và Man City, Man United tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Fulham 3-2 tại Old Trafford vào cuối tuần trước, với bàn thắng quyết định đầy kịch tính của Benjamin Sesko ở phút 94.

Đáng chú ý, Man Utd bất bại trong cả 9 trận tại Premier League mùa này khi kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (7 thắng, 2 hòa), và toàn thắng cả 7 trận khi tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 45%. Ngược lại, họ chỉ thắng bốn trong 15 trận ở hạng đấu cao nhất khi kiểm soát bóng trên 50% (6 hòa, 5 thua).

Tinh thần tại Old Trafford đang lên cao, khi đội bóng được Carrick hồi sinh hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn Chelsea một điểm và Liverpool hai điểm. Một chiến thắng vào tối nay sẽ giúp Man United vượt qua mốc 42 điểm của mùa giải trước, trong khi vẫn còn 13 trận đấu phía trước.

Thắng lợi trước Tottenham cũng sẽ giúp "Quỷ đỏ" có bốn chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024 dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, đánh bại Tottenham trong những năm gần đây không hề dễ dàng, khi Man Utd không thắng trong 6 lần đối đầu gần nhất với đại diện Bắc London tại giải đấu (3 hòa, 3 thua), chuỗi không thắng dài nhất của họ trước Tottenham (cũng là 6 trận trong giai đoạn 1914–1921).

Thomas Frank và Tottenham đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân nhà mùa này, chỉ có Wolverhampton Wanderers (5 điểm) giành được ít điểm trên sân nhà hơn Spurs (10 điểm). Sau 45 phút đầu nhạt nhòa trước Man City trong bầu không khí kỳ lạ cuối tuần trước, một cơn ác mộng khác dường như đã xuất hiện ở Bắc London. Dẫu vậy, Spurs đã tận dụng việc Man City giảm nhịp độ sau giờ nghỉ để xuất sắc gỡ hòa, nhờ cú đúp của Dominic Solanke, trong đó có pha dứt điểm kiểu “bọ cạp” khá may mắn, qua đó cứu vãn một điểm quý giá trong trận hòa 2-2.

Tottenham lội ngược dòng giành một điểm trước Man City (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Tottenham hiện đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League (4 hòa, 2 thua), chuỗi dài nhất kể từ bảy trận cuối mùa trước, và đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, gần khu vực xuống hạng hơn (hơn 9 điểm) so với nhóm top 5 (kém 11 điểm).

Đội bóng của Frank sẽ làm khách vào cuối tuần này, và đó có thể là lợi thế khi 5 trong 7 chiến thắng tại Premier League mùa này của họ đến từ sân khách. Chỉ có Arsenal (24 điểm) và Aston Villa (21 điểm) là tích lũy được nhiều điểm sân khách hơn Spurs (19 điểm) cho đến thời điểm hiện tại.

Tottenham cũng bất bại trong 8 lần chạm trán gần nhất với Man Utd trên mọi đấu trường (5 thắng, 3 hòa); chỉ có Chelsea là có chuỗi bất bại dài hơn trước "Quỷ đỏ" (12 trận giai đoạn 2012–2017). Ngoài ra, Tottenham từng thắng 3-0 tại Old Trafford mùa trước, và chỉ một lần duy nhất trong quá khứ họ giành chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Man Utd ở giải đấu cao nhất, đó là vào tháng 1/2014.

Thông tin lực lượng

Man Utd sẽ bước vào trận đấu cuối tuần với những lo ngại về tình hình lực lượng. Bộ đôi Patrick Dorgu và Matthijs de Ligt tiếp tục vắng mặt do chấn thương đùi và lưng. Tiền vệ Mason Mount cũng chưa thể trở lại khi gặp vấn đề trong buổi tập gần đây, khiến trận đấu này đến quá sớm với anh.

Mason Mount chưa thể trở lại thi đấu cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Dù vậy, HLV Michael Carrick được cho là sẽ giữ nguyên công thức chiến thắng và không có nhiều thay đổi lớn trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, ông có thể cân nhắc đưa Benjamin Sesko trở lại đội hình chính trên hàng công sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu trước. Điều này có thể khiến Bryan Mbeumo, Amad Diallo hoặc Matheus Cunha phải nhường chỗ.

Điểm sáng của "Quỷ đỏ" là đội trưởng Bruno Fernandes, người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Premier League mùa này với 12 pha "dọn cỗ", cân bằng thành tích tốt nhất của anh trong một mùa giải (mùa 2020–2021). Ngôi sao người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công trung tâm, hỗ trợ phía sau tiền đạo cắm.

Phía bên kia chiến tuyến, Tottenham đang phải đối mặt với một danh sách chấn thương dài. James Maddison và Dejan Kulusevski (cùng chấn thương đầu gối), Mohammed Kudus (đùi), Pedro Porro, Richarlison, Rodrigo Bentancur (đều chấn thương gân kheo), Ben Davies, Lucas Bergvall (cùng chấn thương mắt cá) và Kevin Danso (ngón chân) đều đang trong quá trình hồi phục.

Dominic Solanke (thể lực) và Cristian Romero (ốm) không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa với Man City. Micky van de Ven cũng đã vắng mặt ở hai trận gần nhất vì một vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ này đều được xác nhận sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần. Trong khi đó, khả năng ra sân của Djed Spence vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương bắp chân.

Micky van de Ven sẵn sàng trở lại sân cỏ sau chấn thương (Ảnh: Getty).

Tiền đạo mang áo số 19 của Tottenham, người đã ghi 5 bàn trong 5 lần đối đầu gần nhất với Man Utd trên mọi đấu trường, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đá cao nhất trên hàng công. Wilson Odobert và Mathys Tel cũng đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính, có thể đá cùng hoặc thay thế Randal Kolo Muani và Xavi Simons.

Đội hình ra sân dự kiến

Man Utd: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Tottenham Hotspur: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke