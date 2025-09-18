Man Utd bất ngờ nhận tin vui trước áp lực khủng khiếp

Trong thời gian qua, Man Utd đã thi đấu quá bết bát. Trận thua 0-3 trước Man City đã đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 4 điểm. Trước đó, CLB này còn chịu thất bại "muối mặt" trước đội bóng hạng 4 là Grimsby ở cúp Liên đoàn Anh.

Lisandro Martinez trở lại tập luyện sau 7 tháng dưỡng thương (Ảnh: Instagram).

HLV Amorim và Man Utd đang phải đối diện với sức ép khủng khiếp. Nhiều người hâm mộ đã gây sức ép yêu cầu ban lãnh đạo Quỷ đỏ sa thải HLV người Bồ Đào Nha.

Trong tình hình đó, Man Utd đã đón nhận tin vui khi trung vệ trụ cột Lisandro Martinez sắp trở lại sau 7 tháng dưỡng thương. Ngôi sao người Argentina dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong trận gặp Crystal Palace hồi tháng 2 và phải lên bàn mổ sau đó.

Quãng thời gian dài hồi phục đã khiến anh vắng mặt gần như toàn bộ nửa đầu năm 2025. Hôm qua, Lisandro Martinez chia sẻ hình ảnh mang giày ra sân tập, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình trở lại.

Dù vậy, anh chưa sẵn sàng tham gia tập luyện cùng toàn đội. Điều đó có nghĩa rằng, Lisandro Martinez không thể góp mặt trong trận gặp Chelsea vào cuối tuần này. Nhiều khả năng cầu thủ 27 tuổi sẽ tái xuất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10.

Sự xuất hiện của Lisandro Martinez có thể giúp Man Utd chắc chắn hơn (Ảnh: Getty).

Thông tin Lisandro Martinez sắp trở lại là tin vui cho Man Utd và HLV Amorim ở thời điểm này. Tính đến nay, HLV Amorim mới chỉ thắng 8/31 trận ở giải Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt Man Utd. Đáng chú ý, Quỷ đỏ chưa giữ sạch lưới một trận nào và chỉ ghi 1 bàn từ tình huống bóng sống ở giải Ngoại hạng Anh.

Sự trở lại của Lisandro Martinez có thể mang lại sự chắc chắn nơi hàng thủ, nhưng tương lai của vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn là dấu hỏi lớn nếu đội bóng không sớm khởi sắc.