Man Utd căng thẳng: Hàng loạt cầu thủ bất mãn với HLV Amorim

Bầu không khí tại Man Utd tiếp tục trở nên ngột ngạt sau thất bại 0-3 trước Man City trên sân Etihad ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh vào tối 14/9. Dù ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn khẳng định đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim, nhiều cầu thủ trong đội tỏ ra bất mãn và hoài nghi về triết lý và năng lực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Nhiều cầu thủ Man Utd được cho là bất mãn với HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin nội bộ, không ít ngôi sao của Quỷ đỏ cảm thấy khó chấp nhận sơ đồ ba trung vệ mà Amorim luôn kiên định sử dụng. Bất chấp những chỉ trích, HLV 40 tuổi khẳng định ông sẽ không thay đổi hệ thống 3-4-2-1, đồng thời tuyên bố thẳng thắn: “Tôi thà bị sa thải, chứ không thay đổi triết lý của mình”.

Trận thua trước Man City khiến Man Utd chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992. Trước đó, đội bóng này cũng gây sốc khi bị loại khỏi cúp Liên đoàn bởi CLB hạng Tư Grimsby.

Không chỉ cầu thủ, ngay cả những huyền thoại như Wayne Rooney cũng công khai bày tỏ sự khó hiểu với lối chơi hiện tại. Trên sóng truyền hình, cựu tiền đạo của Man Utd thẳng thắn nhận xét: “Chúng tôi theo dõi trận đấu và không ai hiểu Man Utd đang cố gắng chơi theo kiểu gì. Đáng buồn là họ thậm chí còn kém đi dưới thời Amorim”.

Áp lực càng lớn khi thống kê chỉ ra Amorim mới giành được 31 điểm sau 31 trận dẫn dắt Man Utd kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong đó, CLB để thua tới 16 trận, thành tích tệ nhất trong số 17 đội góp mặt ở giải Ngoại hạng Anh trong hai mùa gần đây. Mùa trước, Quỷ đỏ kết thúc ở vị trí thứ 15 và thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham, qua đó lần thứ hai sau kỷ nguyên Sir Alex không được góp mặt tại cúp châu Âu.

Sức ép dồn lên vai HLV Amorim ngày một lớn (Ảnh: Getty).

Dù vậy, giới chủ của Man Utd vẫn kiên nhẫn với trường hợp của HLV Amorim. Sir Jim Ratcliffe, người đã chi 220 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, được cho là chưa muốn thay tướng, bởi điều đó sẽ kéo theo một cuộc tái thiết khác.

Trước mắt, Man Utd sẽ phải đối diện thêm một thử thách cực lớn khi tiếp đón Chelsea tại Old Trafford cuối tuần này. Nếu Quỷ đỏ tiếp tục thất bại, nhiều khả năng tình hình ở đội bóng sẽ còn căng thẳng hơn và sức ép dồn lên vai HLV Amorim sẽ lớn hơn.