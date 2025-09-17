HLV Amorim “bơi trong tiền” nếu bị Man Utd sa thải

Man Utd đang rơi vào tình thế khó xử khi tương lai của HLV Ruben Amorim ngày càng bị đặt dấu hỏi. Theo tiết lộ từ Daily Mail, nếu sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha trước ngày 1/11 tới, Quỷ đỏ sẽ phải chi ra khoản tiền đền bù lên tới 12 triệu bảng.

HLV Amorim sẽ nhận được 12 triệu bảng nếu mất việc trước ngày 1/11 (Ảnh: Getty).

HLV Amorim được bổ nhiệm vào ngày 1/11 năm ngoái. Ông ký hợp đồng có thời hạn 2,5 năm với mức lương 6,5 triệu bảng/năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Điều đó đồng nghĩa, nếu MU “ra quyết định sớm”, họ sẽ mất số tiền rất lớn cho HLV Amorim vào dàn cộng sự.

Năm ngoái, họ đã chi 14,5 triệu bảng để thanh lý hợp đồng với HLV Ten Hag. Bên cạnh đó, CLB còn chi 8,3 triệu bảng giải phóng hợp đồng của HLV Amorim.

Kể từ khi Amorim tiếp quản, MU chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận. Đây là con số tệ hại nhất trong số các CLB thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh (không tính các CLB xuống hạng). Thống kê cũng chỉ ra tỷ lệ thắng của ông thấp nhất trong lịch sử các đời HLV Quỷ đỏ kể từ Thế chiến II với chỉ 36,2% (thắng 17/41 trận).

Trong những ngày tới, Man Utd phải đối diện với thử thách nặng nề. Họ sẽ tiếp Chelsea trên sân Old Trafford vào cuối tuần này, trước khi làm khách Brentford và chạm trán Sunderland. Sau đó là chuỗi đại chiến gặp Liverpool, Brighton và đụng độ Nottingham Forest của HLV Ange Postecoglou vào đúng ngày 1/11.

Nhiều nguồn tin cho rằng nhiều cầu thủ Man Utd đã mất niềm tin vào HLV Amorim. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB phủ nhận thông tin này và khẳng định vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia 40 tuổi.

Amorim là HLV tệ nhất của Man Utd kể từ Thế chiến II (Ảnh: The Sun).

Trong mùa hè vừa qua, Man Utd đã chi tới hơn 200 triệu bảng để mang về hàng loạt cầu thủ tấn công như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Trong đó, Sesko đang là gương mặt gây thất vọng nhất. Trong trận gặp Man City, ngôi sao trị giá 74 triệu bảng không có nổi một pha chạm bóng nào trong vòng cấm và chỉ tung ra một cú dứt điểm.

Huyền thoại Rio Ferdinand bày tỏ sự lo lắng về Sesko: “Điều tôi lo lắng nhất là Sesko. Cậu ấy không có cơ hội, không có bóng để dứt điểm. Điều tiên quyết với một tiền đạo là phải được tạo cơ hội. Nếu Man Utd không thay đổi sớm, mọi thứ có thể trở nên rất tệ”.