Vì sao Man Utd không sa thải HLV Amorim ngay lập tức?

Trận thua 0-3 trước Man City đã khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Nó khiến cho sức ép dồn lên vai HLV Amorim ngày một lớn, khi làn sóng phản đối của cổ động viên (CĐV) Man Utd tăng cao.

Sir Jim Ratcliffe không muốn có sự xáo trộn ở Man Utd thời điểm này, sau khi chi 200 triệu bảng cho HLV Amorim mua sắm mùa hè vừa qua (Ảnh: Getty).

Thậm chí, HLV Amorim còn “thách thức” ban lãnh đạo Man Utd: “Tôi thà bị sa thải, chứ không thay đổi lối chơi”. Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện, HLV người Bồ Đào Nha vẫn bình an vô sự và tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ giới chủ Man Utd.

Theo nguồn tin từ tờ Manchester Evening News, cổ đông lớn của Man Utd, Sir Jim Ratcliffe, buộc phải “theo lao” vì tin tưởng HLV Amorim. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, ông đã cấp cho HLV người Bồ Đào Nha hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng, nhằm thay mới hoàn toàn hàng công với những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko.

Dù những cái tên này chưa mang tới hiệu quả nhưng Sir Jim Ratcliffe không muốn có bất kỳ xáo trộn nào ở thời điểm này. Nếu mời gọi HLV mới thì ông sẽ lại chi tiền để người này chiêu mộ đội hình phục vụ triết lý. Điều đó có nghĩa rằng, số tiền 200 triệu bảng vừa được HLV Amorim chi tiêu coi như sẽ “đổ sông đổ bể” (chưa kể số tiền mà HLV người Bồ Đào Nha chi trong kỳ chuyển nhượng trước).

Sir Jim Ratcliffe rút kinh nghiệm từ trường hợp của HLV Ten Hag. CLB cũng chi gần 200 triệu bảng cho chiến lược gia người Hà Lan mua sắm trong kỳ chuyển nhượng năm ngoái nhưng sau đó, CLB lại sa thải HLV Ten Hag và bổ nhiệm HLV Amorim với triết lý bóng đá mới.

Man Utd mất rất nhiều tiền nếu sa thải HLV Amorim ở thời điểm này (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, nếu sa thải HLV Amorim ở thời điểm này, Man Utd còn mất thêm 11,9 triệu bảng để đền bù hợp đồng của ông cho tới năm 2027. Năm ngoái, họ đã chi 14,5 triệu bảng để thanh lý hợp đồng với HLV Ten Hag. Bên cạnh đó, CLB còn chi 8,3 triệu bảng giải phóng hợp đồng của HLV Amorim.

Dù đã nỗ lực cải tổ nhưng Man Utd càng ngày càng đi xuống. Theo thống kê, HLV Amorim chỉ giành 31 điểm sau 31 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi nắm quyền. Dưới thời của ông, Man Utd là CLB giành ít điểm nhất trong số các CLB trụ hạng.