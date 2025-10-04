Man Utd 2-0 Sunderland (hiệp 2): "Quỷ đỏ" chủ động chơi phòng thủ (Dân trí) - Man Utd đang chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu với lối chơi phòng thủ phản công. Sunderland chưa tạo được áp lực tấn công lớn lên "Quỷ đỏ".