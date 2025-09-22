Man Utd khiến ngôi sao “trăm triệu bảng” sa sút khó tin

Baleba từng là mục tiêu chuyển nhượng của Man Utd với mức định giá 115 triệu bảng từ chủ sở hữu Tony Bloom, đang trải qua giai đoạn khó khăn đầu mùa giải 2024/25.

Baleba nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất của Brighton mùa trước, anh đã bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận thua 1-2 trước Bournemouth và bị thay ra ngay hiệp một vì màn trình diễn kém cỏi trước Tottenham Hotspur hôm 20/9. HLV Hurzeler trước đó đã nhận định Baleba bị ảnh hưởng bởi "ồn ào truyền thông" và giờ đây ông làm rõ hơn về nguyên nhân này.

Baleba bị thay ra trong hiệp một ở trận đấu với Tottenham (Ảnh: Getty).

Phát biểu về tình hình của Baleba, HLV Hurzeler cho biết: "Chắc chắn, khi anh ấy đọc được thông tin Man Utd quan tâm với lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, điều đó có thể tác động sâu sắc đến anh ấy".

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu thủ trẻ phải hiểu rằng "khi bạn chơi tốt, sẽ có một lời đề nghị lớn, sẽ có một câu lạc bộ lớn muốn có anh ấy. Nhưng sau đó phải tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn, ở lại Brighton và cố gắng tiến thêm bước nữa cùng đội bóng".

Hurzeler cũng kêu gọi sự thấu hiểu: "Tôi không thể trả lời rõ ràng liệu điều đó có thực sự ảnh hưởng đến cậu ấy hay không. Nhưng chắc chắn, cậu ấy chưa đủ lớn và chúng ta cần hiểu rằng cậu ấy không phải là một cỗ máy mà chỉ cần bấm nút là chạy, rồi lại tắt máy rồi dừng lại. Chúng tôi cần hiểu cảm xúc, tình cảm, xuất thân của cậu ấy, đó là trách nhiệm của chúng tôi".

Brighton đã ký hợp đồng với Baleba, 21 tuổi, từ Lille vào năm 2023 và coi anh là một tài sản có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, tương tự như trường hợp của Moises Caicedo, người đã được bán cho Chelsea với giá 115 triệu bảng sau khi chỉ tốn 4,5 triệu bảng để chiêu mộ.

Tuy nhiên, chiến thuật giữ chân Baleba của "Chim mòng biển" dường như đang phản tác dụng trong ngắn hạn, khi cầu thủ này không còn giữ được phong độ đỉnh cao như mùa giải trước. Mùa giải trước, Baleba là một trong những cầu thủ chủ chốt của Brighton, dẫn đầu về số pha tắc bóng, tắc bóng thành công, chặn bóng và phạm lỗi. Tuy nhiên, chỉ số của anh so với các đồng đội đã giảm đáng kể trong mùa giải này, đặc biệt là trong hai trận đấu gần đây.

Baleba đang thi đấu với phong độ kém cỏi ở đầu mùa giải 2025-26 (Ảnh: Getty).

Trước đó, sau trận đấu với Bournemouth, HLV Hurzeler đã chia sẻ về ảnh hưởng của truyền thông: "Tôi nghĩ việc một cầu thủ trẻ bị giới truyền thông gây ồn ào là điều bình thường. Baleba không dễ dàng để xử lý tình huống này. Do đó, chúng tôi cần cho anh ấy thời gian và sự hỗ trợ để anh ấy có thể trở lại với phong độ tốt nhất".

Ông nói thêm: "Tuy nhiên, Baleba là một cầu thủ trẻ và tôi nghĩ đó là điều chúng tôi phải chấp nhận, rằng những cầu thủ trẻ không phải lúc nào cũng có gương mặt mà chúng tôi muốn thấy. Tôi nghĩ mọi người đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi bạn còn trẻ và nghe những điều như thế này, bất kể chúng đúng hay sai. Nhưng đó chỉ là ồn ào mà chúng tôi không cần."

Baleba còn ba năm trong hợp đồng với Brighton. Theo một số nguồn tin, Brighton sẽ sẵn sàng xem xét một mức phí hợp lý cho cầu thủ này vào mùa hè tới.