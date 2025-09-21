HLV Amorim tuyên bố bất ngờ sau chiến thắng quý giá của Man Utd

Đêm qua, Man Utd đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Chelsea trên sân Old Trafford ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ có lợi thế lớn khi ngay ở phút thứ 5, thủ thành Robert Sanchez của Chelsea đã nhận thẻ đỏ. Sau đó, họ liên tiếp có hai bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

HLV Amorim cho rằng Man Utd tự làm khó mình trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Tới phút 45+5, Casemiro đã nhận thẻ đỏ, khiến hai đội quân bình quân số. Dù sao, Man Utd vẫn đứng vững khi Chelsea chỉ có một bàn ở hiệp 2 do công của Trevor Chalobah. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Amorim đã trút đi sức ép rất lớn. Họ vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Giờ là lúc chúng tôi tạo ra một chút động lực. Man Utd nhập cuộc tốt, thi đấu quyết liệt. Tôi không nhớ nhiều pha bóng đẹp, nhưng toàn đội đã gây áp lực mạnh mẽ trong tranh chấp bóng một và bóng hai”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận đội bóng tự làm khó mình khi Casemiro bị truất quyền thi đấu ngay trước giờ nghỉ: “Chúng tôi thường thích tự làm khó mình, khiến mọi thứ phức tạp hơn. Nhưng nhìn chung, đây là một trận đấu tốt.

Trong hiệp 1, chúng tôi có nhiều cơ hội ba đánh một, ba đánh hai, nhưng cần dứt điểm lạnh lùng hơn để sớm kết liễu trận đấu. Khi đã mất người, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra, nên phải tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ”.

Tấm thẻ đỏ của Casemiro suýt nữa báo hại Man Utd (Ảnh: Getty).

Trước trận gặp Chelsea, Amorim đối diện với áp lực nặng nề. Chuyên gia Gary Neville thậm chí cho rằng, nếu thua Chelsea, HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với “những câu hỏi lớn” về tương lai. Đáp lại, HLV Amorim cho biết: “Người ta không có nhiều điều tích cực để nói về đội bóng và kết quả của chúng tôi. Tôi hiểu điều đó và thường chỉ đùa thôi.

Tôi chẳng có gì để nói với các nhà phê bình. Hầu hết họ đều đúng. Nhưng hôm nay chúng tôi đã chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu rõ bầu không khí xung quanh đội bóng và HLV. Vì thế, chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn. Đây là Man Utd và nhiệm vụ của cả đội là phải thắng trên sân nhà. Đơn giản vậy thôi”.

Sau trận thắng trước Chelsea, Man Utd sẽ gặp Brentford và Sunderland trước khi nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung vào tháng 10. Đây là cơ hội để Quỷ đỏ giành trọn vẹn 6 điểm để tiếp tục vươn lên trên bảng xếp hạng.