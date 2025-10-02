CĐV Đông Nam Á dậy sóng trước tin hai ngoại binh sắp nhập tịch Việt Nam

"Đây là một bước tiến rất tốt của tuyển Việt Nam. Nhập tịch các cầu thủ tự nhiên hoá là cả một quá trình, không phải là muốn là được ngay lập tức", tài khoản Aguzz Triantara đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football về thông tin VFF và HLV Kim Sang Sik đề nghị Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chính thức gửi đơn lên Bộ Tư pháp, xin nhập tịch cho hai ngoại binh người Brazil là Geovane Magno và Janclesio.

Geovane Magno đang khoác áo CLB Ninh Bình và đã thi đấu tại V-League từ năm 2019 (Ảnh: NBFC).

Geovane Magno là cầu thủ sinh năm 1994, đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, sở hữu chiều cao 1m88, trong khi Janclesio sinh năm 1993, thi đấu ở vị trí hậu vệ và sở hữu chiều cao nổi bật lên tới 1m96. Hiện cả hai đều đang khoác áo CLB Ninh Bình.

Đáng chú ý cả hai cầu thủ người Brazil này đã thi đấu ở V-League từ năm 2019 và hiện đủ điều kiện cư trú để hoàn tất thủ tục nhập tịch thành công dân của Việt Nam.

Thông tin bộ đôi ngôi sao người Brazil sắp nhập tịch Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn của nhiều CĐV ở Đông Nam Á, khi không ít người thừa nhận đội tuyển Việt Nam sắp tới sẽ mạnh hơn trước rất nhiều.

"Một mình tiền đạo Xuân Son đã khiến các nước Đông Nam Á lo ngại. Bây giờ còn thêm hai ngoại binh từ Brazil tăng cường vào đội hình thì tuyển Việt Nam như hổ mọc thêm cánh", tài khoản Euanflow đến từ Singapore bày tỏ.

"Giờ Việt Nam có thể quẩy với đội hình nhiều cầu thủ gốc Brazil. Trong một năm nữa tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia 5-0", tài khoản Cori Thians đến từ Indonesia lo ngại nói.

"Điều quan trọng là hồ sơ nhập tịch của họ rất công khai, rõ ràng, đúng luật FIFA. Dù là gì, miễn là trải qua một quy trình hợp pháp, không ai có thể phàn nàn về các bước của VFF. Tôi ủng hộ cách làm của Việt Nam", tài khoản Rull đến từ Philippines nhấn mạnh.

"Bóng đá Việt Nam cứ làm thôi. Hồ sơ đầy đủ, công khai và các cầu thủ này đều đã chơi bóng tại V-League hơn 6 năm. Trung thực là tất cả. Chúc bóng đá Việt Nam may mắn", tài khoản Phairat Hanmuangjai đến từ Thái Lan chia sẻ.

"Nhập tịch cầu thủ tự nhiên hóa là để cạnh tranh ở Asian Cup và World Cup, bởi các cầu thủ nội của chúng ta không thể đấu với các đội Hàn Quốc, Iran hay Nhật Bản. Ở Đông Nam Á thì Việt Nam vẫn là số một trong việc sử dụng nội binh", tài khoản Mie Levee khẳng định.

"Phải thừa nhận bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều đang sử dụng lực lượng cầu thủ trong nước rất tốt. Giờ đây Việt Nam nhập tịch có chọn lọc để đấu với các đội tuyển mạnh bên ngoài khu vực Đông Nam Á như Hàn Quốc, Nhật Bản là hợp lý. Tôi rất ngưỡng mộ cách làm bóng đá minh bạch, công khai của VFF", tài khoản Hoàng Ninh đến từ Việt Nam chốt lại.