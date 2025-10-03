Phản ứng của Saudi Arabia, Jordan, Kyrgyzstan khi gặp U23 Việt Nam

Chiều 2/10, lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã xác định bảng A gồm bốn đội: chủ nhà Saudi Arabia, Jordan, Kyrgyzstan và Việt Nam. Sau khi kết quả được công bố, các liên đoàn bóng đá cùng truyền thông tại những quốc gia này đã đưa ra phản ứng trước cục diện bảng đấu.

Bảng A tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh AFC).

Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) đánh giá bảng A tại vòng chung kết U23 là bảng đấu đầy thử thách: "Lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào ngày 2/10, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, đã đưa đội tuyển U23 Jodan vào bảng A đầy thử thách cùng với chủ nhà Saudi Arabia, Việt Nam và Kyrgyzstan.

Đây là lần thứ 7 đội tuyển U23 Jordan tham dự giải đấu danh giá này, dự kiến diễn ra từ ngày 6/1 đến 25/1 năm sau. Hành trình của đội sẽ bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Việt Nam, tiếp theo là trận đấu với Saudi Arabia và kết thúc vòng bảng bằng trận gặp Kyrgyzstan".

Huấn luyện viên trưởng U23 Jordan, ông Omar Najhi, nhận định cơ hội đi tiếp của các đội sau vòng bảng là ngang nhau, do trình độ tương đồng. Tuy nhiên, ông chia sẻ trên trang chủ JFA: "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tiến xa tại giải đấu, nơi quy tụ những đội bóng có trình độ và kinh nghiệm cao".

Ông Najhi nhấn mạnh thêm: "Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi có những tài năng và tên tuổi trong đội hình có khả năng tạo nên sự khác biệt và mang đến trình độ xứng tầm với bóng đá Jordan, nền bóng đá đang trải qua thời kỳ hoàng kim trên khắp lục địa và toàn cầu."

Về công tác chuẩn bị, ông cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực theo dõi và xác định mọi tài năng trong các giải đấu theo nhóm tuổi để mở rộng nhóm lựa chọn và tìm ra những giải pháp thay thế có khả năng đóng góp cần thiết cho đội hình hiện tại, những người đã thể hiện rất tốt trong vòng loại châu Á tháng trước".

JFA đánh giá bảng A tại vòng chung kết U23 châu Á là bảng đấu cân bằng (Ảnh: JFA).

Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) khẳng định đội bóng của họ rơi vào một bảng đấu mạnh, đồng thời cũng đầy tự hào trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trên trang chủ của KFU cho biết: "Chiều 2/10, lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã chính thức diễn ra tại trụ sở AFC. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Kyrgyzstan sẽ góp mặt tại bảng A, cùng với các đối thủ mạnh là Saudi Arabia, Việt Nam và Jordan.

Giải đấu danh giá này sẽ quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục, được chia thành 4 bảng đấu. Vòng chung kết U23 châu Á 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 26/1 năm 2026, với Saudi Arabia là quốc gia đăng cai.

Đội tuyển U23 Kyrgyzstan, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Edmar Lacerda, đã xuất sắc giành tấm vé tham dự vòng chung kết vào tháng 9 vừa qua. Đây là một cột mốc lịch sử đáng tự hào khi lần đầu tiên đội tuyển U23 Kyrgyzstan góp mặt tại giải U23 châu Á, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ nước ta".

U23 Saudi Arabia đang tổ chức trại tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á (Ảnh: Al-Bilad Saudi).

Với tư cách chủ nhà, U23 Saudi Arabia đang dành sự tập trung cao độ cho quá trình chuẩn bị giải đấu với kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà. Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Luigi Di Biagio từ đầu năm 2025 với mục tiêu nâng tầm U23 Saudi Arabia.

U23 Saudi Arabia đang triệu tập 24 cầu thủ tổ chức trại huấn luyện trong đợt FIFA day tháng 10, họ sẽ có 2 trận giao hữu với U23 Hàn Quốc - một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch U23 châu Á - nhằm kiểm tra đội hình và chiến thuật trước thềm giải đấu.

Tờ Al-Bilad Saudi của Saudai Arabia cũng đánh giá bảng A tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 là một bảng đấu mạnh, tuy nhiên cũng khẳng định tham vọng vô địch của đội chủ nhà. "Đội U23 Saudi Arabia nằm trong một bảng đấu mạnh tại U23 châu Á năm 2026" là tiêu đề tin tức được đăng tải trên trang điện tử của Al-Bilad Saudi.

Thông tin từ Al-Bilad Saudi cho biết: "Lễ bốc thăm U23 châu Á 2026, diễn ra tại trụ sở AFC, đã xác định các bảng đấu đầy kịch tính. Đáng chú ý, chủ nhà Saudi Arabia sẽ nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Jordan và Kyrgyzstan. Mục tiêu cao nhất của U23 Saudi Arabia không chỉ là giành chức vô địch châu lục mà còn là tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Đội tuyển U23 Saudi Arabia đang đặt nhiều kỳ vọng vào lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo khán giả để cạnh tranh ngôi vô địch và giành suất dự Olympic 2028".