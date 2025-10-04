HLV Amorim đáp trả Wayne Rooney, quyết không thay đổi triết lý với Man Utd

"Đó là điều bình thường. Bạn không thể trốn tránh kết quả. Rồi bạn còn phải gánh chịu những hậu quả từ mùa giải trước. Mùa giải trước đối với tôi không quan trọng", HLV Amorim trả lời những bình luận của Wayne Rooney trong cuộc họp báo trước trận đấu Man Utd - Sunderland ở vòng 7 Premier League diễn ra vào 21h tối nay (4/10, giờ Việt Nam).

Trước đó, sau trận thua của Man Utd trước Brentford vào cuối tuần trước, Wayne Rooney đã chỉ trích chiến thuật của HLV Amorim là không phù hợp khiến đội chủ sân Old Trafford có khởi đầu tệ hại ở mùa giải này, với việc xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, khi chỉ giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu.

HLV Amorim đang chịu áp lực bị sa thải khi Man Utd có khởi đầu mùa giải tệ hại (Ảnh: EPA).

"Tôi không thấy có điều gì khiến tôi tự tin Man Utd sẽ tốt hơn. Theo tôi, cần phải có những thay đổi lớn với Man Utd. HLV phải thay đổi, cầu thủ phải thay đổi, tất cả đều phải thay đổi. Bất kể điều gì cần thiết để đưa Man Utd trở lại đẳng cấp từng có", Wayne Rooney bày tỏ.

Áp lực với HLV Amorim ngày càng nặng nề khi Man Utd đã gánh chịu 17 trận thua trong tổng số 33 trận đấu ở Premier League do chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt. Mặc dù Sunderland là tân binh ở Premier League mùa này nhưng thách thức với "Quỷ đỏ" là không nhỏ khi đoàn quân của HLV Tony Mowbray đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 6.

Dù vậy HLV Amorim vẫn bảo vệ triết lý của mình với Man Utd đến cùng, bất chấp việc ông có bị sa thải hay không: "Chúng tôi đã nói về điều đó rồi. Man Utd đã chơi 6 trận trong mùa giải này và thua 3 trận. Chúng ta phải nhìn lại những trận đấu mà chúng ta đã thua. Nếu chúng ta thua Arsenal vì hệ thống, thì nhiệm vụ của bạn là đưa ra ý kiến.

Khi xem trận đấu với Man City, điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi trận đấu bắt đầu là sử dụng hệ thống thi đấu như thế nào. Còn Brentford, cách chúng tôi để thủng lưới, cách chúng tôi tạo ra cơ hội, chẳng liên quan gì đến hệ thống cả. Đó là ý kiến ​​của tôi. Tôi không nói rằng Man Utd sẽ chơi tốt hơn trong một hệ thống khác hay không, đó không phải là quan điểm của tôi.

Ý tôi là, nếu tôi nhìn vào những trận đấu mà chúng tôi không thắng, điều quan trọng nhất khi tôi xem trận đấu đó không phải là chúng tôi thua vì hệ thống. Đó là ý kiến ​​của tôi và mọi người thì có ý kiến ​​khác nhau. Điều đó không sao cả", HLV Amorim khẳng định.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dù vậy thừa nhận Man Utd sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Sunderland bất chấp được đá trên sân nhà Old Trafford.

"Đó sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn, Sunderland đang chơi rất tốt. Xem các trận đấu của họ, có những trận họ vẫn cầm hoà dù chơi ít người hơn, thậm chí họ xuất sắc đánh bại Brentford.

Sunderland là một đội chơi rất tốt, với hệ thống 4-3-3 rõ ràng với rất nhiều sự xoay tua ở hai bên sân. Họ tự tin và họ biết rằng chúng tôi sẽ chịu áp lực và chúng tôi cần phải chơi với điều đó. Man Utd đã chuẩn bị cho một trận đấu rất, rất khó khăn", nhà cầm quân 40 tuổi chốt lại.