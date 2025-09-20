Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
Thể thao Bóng đá
Dòng sự kiện : Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup
Man Utd 2-0 Chelsea (hiệp 1): Casemiro nhân đôi cách biệt

Man Utd 2-0 Chelsea (hiệp 1): Casemiro nhân đôi cách biệt

(Dân trí) - Phút 37, Shaw lao vào dũng mãnh đánh đầu chuyền bóng ra phía cột dọc phải để Casemiro dễ dàng đánh đầu bồi đưa bóng vào lưới nhân đôi tỷ số.

Hạo Minh
Hạo Minh