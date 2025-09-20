Man Utd 2-0 Chelsea (hiệp 1): Casemiro nhân đôi cách biệt (Dân trí) - Phút 37, Shaw lao vào dũng mãnh đánh đầu chuyền bóng ra phía cột dọc phải để Casemiro dễ dàng đánh đầu bồi đưa bóng vào lưới nhân đôi tỷ số.