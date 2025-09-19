Đồng sở hữu Man Utd họp khẩn với HLV Amorim

Các nguồn tin giấu tên từ nội bộ của Man Utd xác nhận chuyến thăm của Ratcliffe đã được lên kế hoạch từ trước và bao gồm cả cuộc gặp với Amorim. Tuy nhiên, phong độ đáng thất vọng của đội bóng vẫn là chủ đề chính trong chương trình nghị sự, khi Ratcliffe tìm cách giải quyết những vấn đề mà Amorim đang đối mặt tại câu lạc bộ.

Amorim đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm (Ảnh Getty).

Man Utd đã có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, chỉ thắng 1 trong 4 trận mở màn Premier League, bao gồm trận thua đậm 0-3 trước Man City vào ngày 14/9. Đội bóng cũng đã bị loại khỏi Carabao Cup một cách đáng xấu hổ trước Grimsby Town, đội bóng đang thi đấu tại League Two, vào tháng 8.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì kiên quyết giữ nguyên đội hình ưa thích của mình. Mặc dù đội bóng đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện nhỏ, kết quả vẫn tiếp tục kém cỏi ngay cả sau khi chi tiêu mạnh tay vào mùa hè, bao gồm việc chiêu mộ hàng công mới trị giá 200 triệu bảng Anh với Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha.

Man Utd sẽ tiếp đón Chelsea vào tối 20/9 tại Old Trafford trong một trận đấu mà Amorim cảm thấy rất quan trọng. Đội bóng hiện đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, sau khi kết thúc ở vị trí thứ 15 mùa trước và không được tham dự cúp châu Âu do để thua ở trận chung kết Europa League.

Man Utd đã bổ nhiệm Amorim vào mùa thu năm ngoái sau khi sa thải Erik Ten Hag, nhưng Amorim đã chứng kiến kết quả sa sút. Cả Amorim và Ratcliffe trước đây đều tuyên bố rằng hai người đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn.

Man Utd đang gây thất vọng khi đã để thua 3/5 trận từ đầu mùa giải (Ảnh: Getty).

Phát biểu vào tháng 3, giữa bối cảnh có thêm nhiều kết quả kém cỏi, Ratcliffe nói với tờ The Times rằng ông tin Amorim là người phù hợp để đưa Man Utd tiến về phía trước. "Thật lòng mà nói, tôi rất thích Ruben. Ông ấy là một người rất chu đáo. Mỗi lần đến sân tập, tôi đều nói chuyện với Ruben. Tôi ngồi xuống uống cà phê với ông ấy và nói cho ông ấy biết mọi chuyện đang sai ở đâu, và ông ấy bảo tôi biến đi. Tôi thích ông ấy", Ratcliffe chia sẻ.

Sau thất bại ở trận chung kết Europa League vào tháng 5, Amorim cho biết ông sẽ rời câu lạc bộ "mà không cần bất kỳ cuộc thảo luận nào về bồi thường" nếu ban quản lý cảm thấy ông không phải là người phù hợp cho công việc này. Sau khi thua Grimsby, ông nói, "nếu chúng tôi không xuất hiện, bạn có thể cảm thấy rằng có điều gì đó cần phải thay đổi và bạn sẽ không thay đổi 22 cầu thủ nữa".

Sau trận thua trước Man City, Amorim một lần nữa cho rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ có thể sẽ phải sa thải ông nếu họ muốn thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận chiến thuật.

"Tôi hiểu những lời chỉ trích và tôi chấp nhận. Đó không phải là thành tích mà bạn nên có ở Man Utd. Có rất nhiều điều cần phải nói. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong những tháng này, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi sẽ không thay đổi. Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, anh phải thay đổi. Chúng tôi nói về điều đó mỗi trận thua. Tôi không tin vào hệ thống hay bất cứ điều gì khác. Tôi tin vào cách chơi của mình và sẽ chơi theo cách của mình cho đến khi tôi muốn thay đổi", Amorim nói.