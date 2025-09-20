Nhận định Man Utd - Chelsea (23h30, 20/9): Giới hạn cuối cùng cho Amorim?

Man Utd sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vào tối 20/9 trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2025-26, với HLV Ruben Amorim đang đứng trước nguy cơ thất bại nặng nề khác. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của "Quỷ đỏ".

Trận đấu này diễn ra chỉ hơn bốn tháng sau khi Chelsea giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Man United tại Stamford Bridge, nhờ bàn thắng duy nhất của Marc Cucurella trong hiệp hai.

Man Utd thua tan nát trước Man City (Ảnh: Getty).

Trước trận derby Manchester lần thứ 197 vào cuối tuần trước, Man Utd đã tạm thời vượt qua Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã nhanh chóng tụt lại sau thất bại 0-3 đầy xứng đáng trước đối thủ cùng thành phố tại sân vận động Etihad.

Trong số 17 đội bóng đã tham dự Ngoại hạng Anh kể từ khi Amorim được bổ nhiệm cách đây 10 tháng, Man Utd có thành tích tệ nhất, chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận (8 thắng, 7 hòa, 16 thua). Với chỉ bốn điểm sau cùng số trận đấu này trong mùa giải hiện tại, đây là khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 1992-93.

Amorim cũng sở hữu tỷ lệ chiến thắng tệ nhất (36,17%) so với bất kỳ huấn luyện viên nào của Man Utd kể từ Thế chiến thứ hai. Dù đang chịu sự giám sát chặt chẽ, HLV người Bồ Đào Nha vẫn kiên quyết khẳng định sẽ "không thay đổi" triết lý của mình, điều mà nhiều người coi là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút của "Quỷ đỏ".

Các cầu thủ Man United được cho là đang "mất niềm tin" vào Amorim. Tuy nhiên, HLV 40 tuổi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự vực dậy và vực dậy đội quân đang sa sút của mình. Man Utd đã đánh bại Burnley 3-2 trong trận đấu sân nhà gần nhất và sẽ nỗ lực giành chiến thắng liên tiếp tại Old Trafford trong cùng một mùa giải dưới thời cùng một huấn luyện viên lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023 dưới thời Erik ten Hag.

Amorim chịu nhiều áp lực khi Man Utd thi đấu tệ hại (Ảnh: Getty).

Trong khi "Quỷ đỏ" chỉ giành chiến thắng 2 trong số 11 lần chạm trán gần nhất với Chelsea trên mọi đấu trường (6 hòa, 3 thua), họ lại bất bại trong 12 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước The Blues (5 thắng, 7 hòa) kể từ trận thua 0-1 vào tháng 5/2013. Tỷ lệ chiến thắng của Chelsea tại Premier League tại Old Trafford (18% - 6/33) là tỷ lệ thấp nhất trên sân khách so với bất kỳ đội nào mà họ đã đến thăm 10 lần trở lên trong giải đấu.

Chelsea là một trong ba đội bóng duy nhất tại Premier League - cùng với Liverpool và Crystal Palace - vẫn bất bại sau 4 trận đấu tại giải đấu này mùa này (2 thắng, 2 hòa). Chỉ có nhà đương kim vô địch và Arsenal (cả hai đều ghi chín bàn) ghi được nhiều bàn thắng như The Blues (cũng chín bàn) cho đến nay.

Mặc dù vậy, đoàn quân của Enzo Maresca đã không thể duy trì chuỗi chiến thắng liên tiếp trước West Ham (5-1) và Fulham (2-0) tại giải đấu, khi họ để thủng lưới ở phút bù giờ để hòa 2-2 với Brentford vào cuối tuần trước. Sau đó, họ đã phải chịu thất bại trước Bayern Munich trong trận mở màn Champions League.

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane đã ghi hai bàn thắng giúp Bayern Munich đè bẹp Chelsea 3-1 tại Allianz Arena vào giữa tuần, trong lượt trận đầu tiên của Champions League 2025-26. Maresca hy vọng các cầu thủ của mình có thể "học hỏi được nhiều điều và tạo nên điều gì đó đặc biệt" sau thất bại này, ông tỏ ra tiếc nuối vì đội bóng của mình thiếu tập trung trong suốt 90 phút.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Trước khi đối đầu với Brighton, Liverpool, Nottingham Forest và Tottenham tại Premier League, Chelsea sẽ cố gắng giành chiến thắng liên tiếp trước Man United ở giải đấu cao nhất lần đầu tiên kể từ khi giành ba chiến thắng liên tiếp từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2011 dưới thời cựu huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

The Blues đã giành được 7 điểm sau 3 lần gặp nhau gần nhất tại giải đấu với Man Utd và họ tin tưởng vào cơ hội thành công của mình vào cuối tuần này khi chỉ thua một trong 6 trận đấu gần nhất trên sân khách (3 thắng, 2 hòa).

Thông tin đội hình

Man Utd đang phải đối mặt với những thách thức về lực lượng khi hậu vệ Lisandro Martinez tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương đầu gối dài hạn từ tháng 2. Diogo Dalot cũng vắng mặt vì chấn thương cơ. Tuy nhiên, HLV Amorim đã xác nhận khả năng ra sân của Matheus Cunha (gân kheo) và Mason Mount (chưa xác định), dù mức độ sẵn sàng của cả hai vẫn còn bỏ ngỏ.

Một quyết định quan trọng khác của HLV Amorim là lựa chọn giữa việc trao cơ hội ra mắt cho thủ môn Senne Lammens, người mới gia nhập vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh, hay tiếp tục tin dùng Altay Bayindir trong khung gỗ.

Trên hàng công, Bryan Mbeumo, người từng có thành tích ấn tượng với 6 đóng góp vào bàn thắng trong 7 lần đối đầu Chelsea khi còn khoác áo Brentford (3 bàn, 3 kiến tạo), dự kiến sẽ sát cánh cùng Amad Diallo và Benjamin Sesko. Ở khu vực giữa sân, Casemiro sẽ cạnh tranh suất đá chính với Manuel Ugarte, bên cạnh đội trưởng Bruno Fernandes.

Garnacho sẵn sàng đối đầu với đội bóng cũ chỉ ít ngày chia tay Man Utd (Ảnh: Getty).

Về phía Chelsea, trận đấu vào tối nay được cho là quá sớm để Romeo Lavia và Benoit Badiashile (cả hai đều chưa xác định) trở lại, dù họ đang tiến gần đến việc bình phục hoàn toàn. Levi Colwill (đầu gối), Liam Delap (gân kheo), Dario Essugo (đùi) và Mykhaylo Mudryk (treo giò) vẫn chưa thể ra sân.

Reece James có thể thay thế Malo Gusto ở vị trí hậu vệ phải sau khi thi đấu ở hàng tiền vệ vào giữa tuần. Điều này có thể đẩy Enzo Fernandez lùi sâu hơn ở vị trí tiền vệ phòng ngự cùng với Moises Caicedo và Cole Palmer, người đã ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất, sẽ chơi ở vị trí số 10.

Pedro Neto sẵn sàng ra sân ở cánh phải. Trong khi đó, Jamie Gittens hoặc Alejandro Garnacho có thể xuất hiện ở cánh trái. Garnacho, người được HLV Maresca xác nhận "đã sẵn sàng ra sân", đang nỗ lực để có trận ra mắt trọn vẹn trước câu lạc bộ cũ Man Utd, chỉ vài tuần sau khi rời Old Trafford với mức giá được cho là 40 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Joao Pedro được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công. Cầu thủ người Brazil là người đóng góp nhiều nhất vào các bàn thắng tại Premier League mùa này (5 bàn - 2 bàn thắng, 3 kiến tạo). Anh cũng đã ghi 3 bàn trong 5 lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh với Man Utd, thành tích tốt nhất của anh trước bất kỳ đội bóng nào trong giải đấu.

Đội hình thi đấu

Man Utd: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad; Sesko

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro