HLV Amorim tuyên bố bất ngờ sau khi họp khẩn với sếp lớn Man Utd

Trước thềm trận đại chiến giữa Man Utd và Chelsea, cổ đông lớn của Man Utd, Jim Ratcliffe đích thân đáp trực thăng tới Carrington hôm 18/9 để gặp HLV Amorim cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

HLV Amorim tự tin khẳng định Man Utd đang đi đúng hướng (Ảnh: Getty).

Nói về buổi họp với các chóp bu của Man Utd, HLV Amorim dí dỏm cho biết: “Ông ấy đề nghị gia hạn hợp đồng với tôi. Thực ra chỉ là một cuộc trao đổi bình thường để thể hiện sự ủng hộ và nhấn mạnh đây là dự án dài hạn.

Trong quá khứ, ông ấy đã nhiều lần khẳng định quan điểm này. Tôi cũng trò chuyện với hai sếp Omar và Jason về những vấn đề thường ngày. Ở CLB này, áp lực có lẽ lớn nhất thế giới. Mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng”.

Thêm một lần, HLV Amorim nhấn mạnh không thay đổi triết lý của mình: “Không ai có thể ép tôi thay đổi triết lý, kể cả Giáo hoàng. Đây là công việc, trách nhiệm và cả cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không thay đổi.

Nếu tôi là cầu thủ và thấy HLV của mình chỉ vì áp lực mà thay đổi hệ thống thi đấu, chắc chắn tôi sẽ nhìn ông ấy theo cách khác. Chúng tôi cần tiến từng bước đúng đắn, và tôi sẽ làm theo cách của mình”.

HLV Amorim từng được đồn sẽ chuyển tới làm việc ở Benfica. Tuy nhiên, mới đây, CLB này vừa mới bổ nhiệm HLV Mourinho. Nói về khả năng gia nhập Benfica, HLV người Bồ Đào Nha đã từ chối: “Không, không có liên hệ nào cả. Hơn nữa, HLV Mourinho đã ở đó rồi. Tôi là HLV của Man Utd. Cho đến khi có gì thay đổi, dù là tháng tới, ngày mai hay 10 năm nữa, thì lúc đó tôi sẽ nghỉ ngơi vì tôi xứng đáng”.

HLV Amorim tiếp tục khẳng định không thay đổi triết lý (Ảnh: Getty).

Về nhân sự, HLV Amorim nhận tin vui khi Matheus Cunha và Mason Mount trở lại đội hình để tiếp đón Chelsea trên sân Old Trafford, sau khi vắng mặt vì chấn thương trong trận thua Man City.

Bất chấp thành tích kém cỏi, HLV Amorim tin rằng Man Utd đang đi đúng hướng, nhưng cần cải thiện bản lĩnh tâm lý để biến màn trình diễn tiến bộ thành kết quả cụ thể. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã tiến bộ so với mùa trước, nhưng phải giành chiến thắng.

Nếu không thắng thì tất cả đều vô nghĩa. Vấn đề mang tính tinh thần, chúng tôi cần thay đổi. Đôi khi cái gọi là may mắn xuất phát từ niềm tin khi thi đấu. Những đội bóng như Liverpool luôn mang tới cảm giác rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra. Còn với chúng tôi, đôi lúc lại ngược lại, thi đấu tốt nhưng rồi một tình huống bất lợi xuất hiện”.

Trận đấu giữa Man Utd và Chelsea diễn ra trên sân Old Trafford vào lúc 23h30 tối nay. Man Utd đang xếp thứ 14 với 4 điểm sau 4 trận đấu. Nếu Quỷ đỏ tiếp tục thất bại, HLV Amorim sẽ càng chịu thêm áp lực nặng nề hơn.