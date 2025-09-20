HLV Amorim nhận tối hậu thư quan trọng, đã rõ tương lai ở Man Utd

Ngày 19/9, đồng sở hữu Man Utd, Sir Jim Ratcliffe đã bay đến sân tập Carrington của CLB để họp khẩn với HLV Ruben Amorim cùng các thành viên trong ban huấn luyện với yêu cầu phải cải thiện kết quả sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải này.

Theo tiết lộ của tờ Talksport, tại buổi họp khẩn với ban huấn luyện, tỷ phú Jim Ratcliffe đã yêu cầu HLV Ruben Amorim sớm có các biện pháp cải thiện kết quả của đội bóng và hướng tới mục tiêu giành suất tham dự Champions League mùa tới.

HLV Ruben Amorim được ra chỉ thị phải giúp Man Utd giành suất dự Champions League mùa tới sau cuộc họp với Sir Jim Ratcliffe (Ảnh: Getty).

"Sau mùa giải tệ hại năm ngoái, ban lãnh đạo đội bóng ban đầu không yêu cầu Man Utd phải giành được suất tham dự Champions League trong bản kế hoạch 2025-26. Tuy nhiên Sir Jim Ratcliffe tin rằng với đội hình hiện tại, Man Utd có thể đặt mục tiêu giành vị trí top 5 Premier League và hướng tới giành suất dự Champions League là điều cần thiết", tờ Talksport tiết lộ yêu cầu của tỷ phú đang là đồng sở hữu Man Utd.

Đáng chú ý, cũng tại buổi họp này, tỷ phú Jim Ratcliffe tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim và không có kế hoạch sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha mùa này dù khởi đầu của đội bóng khá tệ hại.

Sau 5 trận trên mọi đấu trường, Man Utd chỉ mới giành được 1 trận thắng và 1 trận hoà, bị loại khỏi Carabao Cup và chỉ xếp vị trí thứ 14 trên BXH Premier League với 4 điểm sau 4 vòng đấu.

Ở buổi họp báo trước trận Man Utd tiếp đón Chelsea ở vòng 5 Premier League, HLV Ruben Amorim bày tỏ sự tự tin về tương lai của mình ở sân Old Trafford khi nói đùa: "Ông ấy đã đề nghị tôi một hợp đồng mới! Không, đó chỉ là những việc bình thường để thể hiện sự ủng hộ, giải thích rằng mùa giải còn dài. Nhưng đây có lẽ là một CLB chịu nhiều áp lực hơn bất kỳ CLB nào trên thế giới".

"Năm ngoái tôi đã chỉ trích rất nhiều về lối chơi của chúng tôi. Giờ tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt cho đến tận vòng cấm địa đối thủ. Nhưng chúng tôi cần phải sắc bén hơn. Chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn so với năm ngoái, nhưng chúng tôi cần phải thắng trận", chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định.