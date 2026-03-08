Man City ngược dòng hạ Newcastle, vào tứ kết FA Cup

Trong bối cảnh phải căng sức cho Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League, Guardiola gần như thay toàn bộ đội hình so với trận hòa 2-2 với Nottingham Forest giữa tuần, chỉ giữ lại Matheus Nunes.

Ở chiều ngược lại, HLV Eddie Howe chỉ thực hiện bốn sự thay đổi sau chiến thắng muộn trước Manchester United. Tiền đạo Will Osula, người ghi bàn quyết định ở trận trước, được trao cơ hội hiếm hoi đá chính.

Newcastle khởi đầu mạnh mẽ trước Man City (Ảnh: Getty).

Được chơi trên sân nhà St James' Park, Newcastle nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số. Phút 18, Harvey Barnes dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Sandro Tonali, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thắng giúp Newcastle thêm tự tin và đội khách đã gặp nhiều khó khăn trong việc tấn công tìm bàn gỡ hòa.

Man City gỡ hòa ở phút 39 theo cách khá may mắn. Đường chuyền nguy hiểm phía sau hàng thủ của Jeremy Doku tìm đến vị trí của Savinho. Cầu thủ người Brazil gần như đứng yên và để bóng bật vào chân rồi bay vào lưới, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, đội khách nhanh chóng hoàn tất màn lội ngược dòng. Phút 50, Omar Marmoush sút tung nóc lưới ở cự ly gần để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Đến phút 65, tiền đạo người Ai Cập tiếp tục lập công với cú dứt điểm uy lực, qua đó ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Man City ăn mừng bàn thắng của Marmoush (Ảnh: Getty).

Sau khi tạo được khoảng cách an toàn, Guardiola tung thêm nhiều cầu thủ từ băng ghế dự bị nhằm làm mới đội hình. Man City kiểm soát tốt thế trận và không gặp nhiều khó khăn để giành quyền vào tứ kết FA Cup lần thứ 9 trong 10 năm gần đây.

Giữa tuần tới, Man City sẽ làm khách trước Real Madrid tại Champions League. Ở đấu trường Premier League, đội bóng thành Manchester vẫn trong cuộc đua vô địch nhưng hiện đang kém Arsenal FC 7 điểm sau trận hòa với Nottingham Forest.