Man City áp sát Arsenal, cuộc đua vô địch thêm nóng

Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn hai điểm tại Ngoại hạng Anh sau khi đánh bại Newcastle với tỷ số 2-1 ở vòng 27 vào rạng sáng 22/2. Đây là thất bại thứ 17 liên tiếp của "Chích chòe" khi hành quân đến sân Etihad trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.

Sau chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Qarabag hồi giữa tuần, Newcastle đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, chuyến đi dài ngày đến Azerbaijan dường như đã ảnh hưởng đến thể lực của họ.

Man City với quyết tâm bám đuổi ngôi đầu đã nhập cuộc đầy ấn tượng và sớm có bàn mở tỷ số. Phút 14, Omar Marmoush dẫn bóng xộc thẳng lên phía trước rồi chuyền cho Nico O’Reilly. Thay vì phối hợp với Erling Haaland đang băng lên, O’Reilly quyết định tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc thấp khung thành.

Nico O’Reilly ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Dù vậy, đội khách đã đáp trả mạnh mẽ và chỉ 8 phút sau đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ một tình huống phạt góc, Lewis Hall nhận bóng từ Jacob Ramsey rồi tung cú sút căng từ rìa vòng cấm. Bóng chạm nhẹ vào Rayan Aït-Nouri đổi hướng, khiến Gianluigi Donnarumma không kịp trở tay trước khi đi vào góc phải khung thành. Tuy nhiên, Newcastle chỉ duy trì thế cân bằng trong 5 phút, khi Man City tái lập thế dẫn bàn. O’Reilly bật cao đón quả tạt bên cánh phải của Haaland, đánh đầu lái bóng ngược trở lại khung thành và ghi bàn.

Dan Burn kém may mắn khi đánh đầu tung lưới ngay trước giờ nghỉ nhưng bị bắt việt vị trong gang tấc. Newcastle vẫn bám đuổi quyết liệt cho tới giữa hiệp hai. Nick Pope có pha cứu thua trước cú dứt điểm của Antoine Semenyo, giúp đội khách nuôi hy vọng, song phần lớn sức ép vẫn thuộc về phía khung thành Newcastle. Man City phòng ngự chắc chắn, chỉ cho đối thủ tung ra một vài cú sút xa khi hiệp hai không còn sôi động như 45 phút đầu.

Man City chơi phòng thủ chắc chắn trong nửa cuối hiệp hai khiến Newcastle có ít cơ hội ghi bàn (Ảnh: Getty)

Ít phút trước khi hết giờ, Pope tiếp tục cứu nguy với pha cản phá kép trước các cú dứt điểm của Haaland và Phil Foden, nhưng các đồng đội phía trên không thể tận dụng để giành lại một điểm. Áp lực giờ đây đè nặng lên Arsenal trước trận derby Bắc London với Tottenham vào tối nay (22/2).

Chỉ cần không thắng Tottenham, Arsenal có thể bị Man City vượt mặt nếu nhà đương kim vô địch giành chiến thắng khi đá đủ trận. Trong khi đó, Newcastle dù có dấu hiệu hồi sinh trong vài tuần gần đây vẫn còn cách xa mục tiêu tại Ngoại hạng Anh và họ buộc phải đánh bại Everton ở vòng tới để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.