Man City hạ Leeds, gây áp lực cực đại lên Arsenal

Man City tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United tại Elland Road vào rạng sáng 1/3. Đây cũng là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Man City trước The Whites trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Leeds khởi đầu mạnh mẽ khi được thi đấu trên sân nhà (Ảnh: Getty)

Dù Man City là đội khát khao chiến thắng hơn, chính Leeds mới là đội nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dominic Calvert-Lewin bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chệch cột dọc và sạt ngang khung thành. Brenden Aaronson cũng suýt ghi bàn với pha băng cắt ở cột gần, nhưng cú chạm bóng đã bị Marc Guéhi xuất sắc cản phá.

Phải đến phút 39, Man City mới thực sự khiến thủ môn Karl Darlow phải làm việc, khi anh liên tiếp từ chối Omar Marmoush và Nico O'Reilly. Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ, Man City bất ngờ vượt lên dẫn trước. Trong thời gian bù giờ hiệp một, Antoine Semenyo thoát xuống trong vòng cấm và dứt điểm thành công từ đường căng ngang của Rayan Ait-Nouri.

Semenyo ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Leeds tiếp tục duy trì sức ép. Calvert-Lewin vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất, nhưng cú dứt điểm của anh ở cột xa đã bị Matheus Nunes truy cản quyết đoán. Man City chơi chưa thực sự thanh thoát, nhưng đáng lẽ đã nhân đôi cách biệt sau hơn một giờ thi đấu, khi cú dứt điểm lỗi của Ruben Dias vô tình trở thành cơ hội cho Marmoush, song tiền đạo này chỉ có thể đưa bóng đi chệch cột xa.

Man City còn tiến gần bàn thắng hơn ở phút 70, khi cú đánh đầu của Guehi bị Darlow xuất sắc cứu thua ngay trên vạch vôi. HLV Daniel Farke của Leeds đã tung ra hai sự thay đổi thiên về tấn công khi trận đấu còn 15 phút, giúp Leeds gia tăng sức ép đáng kể lên khung thành của Gianluigi Donnarumma, nhưng họ vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Kết quả này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn hai điểm, trong khi Leeds vẫn hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm.