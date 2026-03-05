Man City đánh rơi chiến thắng, Arsenal rộng cửa vô địch

Man City đã hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Nottingham Forest, đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh, chấp nhận trận hòa 2-2 đầy kịch tính tại Etihad. Kết quả này khiến The Citizens kém đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Arsenal 7 điểm trên đỉnh bảng.

Với thành tích ấn tượng 16 chiến thắng trong 19 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 1), Man City sớm kiểm soát thế trận. Antoine Semenyo có pha dứt điểm uy lực đưa bóng dội cạnh lưới. Tuy nhiên, Nottingham đã trụ vững trong 20 phút đầu và thậm chí suýt gây bất ngờ khi cú sút chìm của Morgan Gibbs-White bị Gianluigi Donnarumma xuất sắc cản phá.

Semenyo mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 31, khi Semenyo vô lê chuẩn xác từ đường kiến tạo của Rayan Cherki, ghi bàn thắng thứ 15 của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trước giờ nghỉ, Man City tìm cách gia tăng cách biệt nhưng Erling Haaland bỏ lỡ đáng tiếc sau khi đã vượt qua Matz Sels, trong khi ở chiều ngược lại, cú sút sệt của Igor Jesus cũng không thắng được Donnarumma.

Đội bóng của Pep Guardiola vốn để lọt lưới tới 18 trong tổng số 25 bàn thua tại Ngoại hạng Anh ở hiệp hai mùa này. Sau khi Bernardo Silva và Cherki bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, Nottingham đã trừng phạt họ bằng khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 56, từ quả tạt của Ola Aina, Jesus đánh đầu nhả bóng cho Gibbs-White, người thực hiện cú đánh gót táo bạo xuyên qua hai chân Ruben Dias trước khi đánh bại Donnarumma đang sững sờ.

Man City lập tức đáp trả và tái lập thế dẫn bàn chỉ sáu phút sau đó, khi Rodri đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc xoáy vào của Rayan Ait-Nouri.

Rodri ghi bàn thứ hai cho Man City (Ảnh: Getty).

Quyết tâm tránh thất bại thứ 6 trong 8 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Nottingham không bỏ cuộc trong 20 phút cuối. Đoàn quân của Vitor Pereira gia tăng sức ép và được đền đáp khi Elliot Anderson phối hợp với Callum Hudson-Odoi trước khi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ cự ly 20 mét vào góc thấp khung thành.

Trong bối cảnh Arsenal đang dẫn trước Brighton, Man City hiểu rõ tầm quan trọng của một bàn thắng muộn. Tuy nhiên, cú dứt điểm tưởng chừng thành bàn của Silva đã bị chặn đứng ngay những giây cuối cùng, khiến thầy trò Guardiola đành chấp nhận chia điểm. Họ hiện kém Arsenal 7 điểm dù vẫn còn một trận chưa đấu, trong khi Nottingham tạm thời đứng ngoài nhóm xuống hạng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.