Man City đối đầu Newcastle tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Man City giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường khi họ lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh với thắng lợi 2-0 khá nhẹ nhàng trên sân nhà trước Brentford.

HLV Pep Guardiola của Man City thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh cuối tuần vừa qua, trong khi đội hình của Brentford cũng có 6 điều chỉnh so với trận hòa 1-1 với Leeds Utd vào cùng ngày.

Man City thi đấu áp đảo trước Brentford (Ảnh: Getty).

Oscar Bobb là một trong những cầu thủ được đá chính cho đội chủ nhà và anh có cơ hội đầu tiên khi ngoặt bóng vào trung lộ rồi dứt điểm thẳng vào vị trí của Hakon Valdimarsson ở phút 14. Ít phút sau, cầu thủ chạy cánh trẻ này phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Phil Foden. Abdukodir Khusanov cũng suýt phải sớm rời sân, nhưng không phải do chấn thương, trung vệ của Man City chỉ phải nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Kevin Schade khi tiền đạo Brentford băng xuống đối mặt khung thành.

Đội chủ nhà hướng tới chiến thắng sân nhà thứ 6 liên tiếp ở giải đấu này và họ đã tiến một bước dài với bàn mở tỷ số trước giờ nghỉ 13 phút. Valdimarsson đấm bóng không dứt khoát từ quả phạt góc, đưa bóng đến đúng vị trí của Rayan Cherki ở rìa vòng cấm. Tiền vệ người Pháp khống chế một nhịp rồi tung cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành, nâng tổng số lần tham gia vào bàn thắng của anh mùa này lên 11 (4 bàn, 7 kiến tạo).

Brentford đã không ghi bàn sân khách từ tình huống bóng sống ở bất kỳ giải đấu nào kể từ chiến thắng 5-0 trước Grimsby Town ở vòng trước hồi tháng 10, nhưng các hậu vệ Kristoffer Ajer và Michael Kayode đều buộc James Trafford phải trổ tài cản phá ngay đầu hiệp hai.

Savinho ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man City (Ảnh: Getty).

Sau đó, Valdimarsson phản xạ xuất sắc để ngăn cú dứt điểm nhanh của Foden, song thủ môn của Brentford không thể làm gì trước bàn thắng thứ hai của Man City ở phút 67. Savinho dẫn bóng tới mép trái vòng cấm rồi dứt điểm, bóng chạm chân Ajer đang xoạc người đổi hướng, bay bổng qua đầu Valdimarsson và đi vào lưới, mang về bàn thắng thứ hai của cầu thủ chạy cánh người Brazil trong mùa giải, cả hai đều được thực hiện tại Cúp Liên đoàn Anh.

Man City khép lại trận đấu khá dễ dàng, qua đó nuôi hy vọng vô địch giải đấu này lần thứ 9, tại bán kết họ sẽ đối đầu với Newcastle, đội đã có chiến thắng 2-1 trước Fulham. Trong khi đó, Brentford đã thua năm trận sân khách liên tiếp, không ghi bàn ở bốn trong số đó, và sẽ đối mặt chuyến làm khách quan trọng tới sân của Wolves vào cuối tuần này.