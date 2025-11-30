Foden cứu Man City thoát hiểm trước Leeds tại Etihad

Leeds đã chiến đấu đầy quả cảm để lội ngược dòng sau khi bị dẫn 0-2 trong hiệp một, nhưng vẫn không thể rời Etihad với dù chỉ một điểm. Đội bóng mới thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa này chấp nhận thất bại 2-3 trước Man City trong trận đấu mà Phil Foden lập cú đúp chia đều hai hiệp.

Sau những thất bại đáng thất vọng trước Newcastle và Leverkusen, Man City lập tức thể hiện quyết tâm giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh. Chỉ chưa đầy một phút sau tiếng còi khai cuộc, Matheus Nunes đã treo bóng vào vòng cấm để Foden khống chế rồi dứt điểm quyết đoán, đưa đội chủ nhà vượt lên. Với thế trận áp đảo sau đó, nhiều người chỉ còn chờ xem Man City sẽ ghi bao nhiêu bàn và vào thời điểm nào.

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng sớm của Foden (Ảnh: Getty).

Câu trả lời đến ở phút 25, từ một tình huống phạt góc của Foden, Leeds phá bóng không dứt khoát và Josko Gvardiol nhanh chân tung cú sút bồi ghi bàn đầu tiên của anh trong mùa giải 2025-26, sau khi VAR xác nhận tính hợp lệ. Các cổ động viên Man City hẳn đã nhớ lại chiến thắng 7-0 diễn ra 4 năm trước, khi Foden cũng mở tỷ số và đội chủ sân Etihad dẫn 3-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, lần này Leeds đã đứng vững và hạn chế thủng lưới trước giờ nghỉ.

Dù bị chỉ trích vì thay người thiếu nhạy bén, HLV Daniel Farke đã đáp trả mạnh mẽ khi tung Dominic Calvert-Lewin vào sân thay Daniel James. Quyết định này phát huy hiệu quả chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, khi Leeds rút ngắn cách biệt bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc của cầu thủ người Anh. Đội khách tiếp tục hưng phấn, dù thống kê cho thấy Man City thường ghi bàn từ phút 55 đến 70 trong 5 trận sân nhà gần nhất, như một lời nhắc rằng đoàn quân của Pep Guardiola luôn có khả năng bùng nổ.

Man City chơi áp đảo nhưng không thể ghi bàn trong thời gian dài trước Leeds (Ảnh: Getty).

Không tận dụng được cơ hội, Man City phải trả giá. Phút 79, Gvardiol phạm lỗi với Calvert-Lewin trong vòng cấm, mang về cho Leeds quả phạt đền. Người cũ của Man City, Lukas Nmecha, không thể sút tung lưới ở nỗ lực đầu tiên, nhưng đã kịp đá bồi thành công, quân bình tỷ số 2-2. Tinh thần được đẩy lên cao, Leeds đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi 25 trận bất bại của Man City trước các đội mới lên hạng, đặc biệt khi chính họ là đội gần nhất đánh bại Man City trong hoàn cảnh tương tự vào tháng 4/2021.

Dù vậy, mục tiêu giành một điểm của Leeds lại tan vỡ ở phút bù giờ đầu tiên. Rayan Cherki kiến tạo để Foden tung cú sút hiểm hóc từ rìa vòng cấm, ấn định thắng lợi 3-2 cho Man City, một khoảnh khắc giải cứu đầy may mắn cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 7 điểm, "Pháo thủ" sẽ thi đấu trên sân Chelsea vào tối nay (30/11), trong khi đó thất bại khiến Leeds có nguy cơ rơi vào nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ cách khu vực an toàn ba điểm.