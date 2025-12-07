Man City thắng tưng bừng Sunderland, áp sát ngôi đầu của Arsenal

Man City tiếp tục chuỗi trận thăng hoa, rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sunderland trên sân nhà Etihad vào đêm 6/12. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola chỉ trong một tuần, đồng thời là trận thắng thứ 12 trong 13 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà.

Với việc Arsenal bất ngờ sảy chân ở trận đấu sớm của vòng 15, Man City bước vào trận đấu với Sunderland với quyết tâm cao độ nhằm rút ngắn khoảng cách xuống còn hai điểm. Trước đối thủ chưa từng thắng trên sân Etihad trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Sunderland chọn lối chơi phòng thủ phản công khi làm khách trên sân Man City (Ảnh: Getty).

Mặc dù bị dồn ép, hàng phòng ngự kiên cố của Sunderland đã gây ra không ít khó khăn cho Man City. Cơ hội đáng chú ý nhất trong những phút đầu thuộc về Erling Haaland, nhưng tiền đạo người Na Uy lại bỏ lỡ đáng tiếc đường căng ngang thuận lợi của Rayan Cherki.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được đền đáp khi Man City ghi liền hai bàn thắng chỉ trong bốn phút. Phút 31, Ruben Dias mở tỷ số bằng một cú sút xa đẹp mắt từ khoảng 30 mét, gợi nhớ phong cách của cựu đội trưởng Vincent Kompany. Ngay sau đó, Josko Gvardiol nhân đôi cách biệt với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Phil Foden, nâng tổng số bàn thắng trong hiệp một của Man City mùa này lên con số 18, cao nhất giải đấu.

Bước sang hiệp hai, Sunderland nỗ lực vùng lên và tạo ra hai tình huống đáng chú ý. Wilson Isidor cướp bóng từ Dias nhưng không thể thắng được Gianluigi Donnarumma trong pha đối mặt. Sau đó, Granit Xhaka bị dứt điểm ra ngoài trong một pha tấn công hiếm hoi của đội khách.

Tuy nhiên, mọi hy vọng của Sunderland nhanh chóng bị dập tắt ở phút 65. Từ đường chuyền đầy ngẫu hứng của Cherki, Foden băng vào đánh đầu ghi bàn gia tăng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Cherki thi đấu bùng nổ, anh suýt chút nữa đã có tên trên bảng tỷ số vài phút sau đó, nhưng thủ môn Robin Roefs đã xuất sắc cản phá.

Foden ghi bàn thắng thứ ba cho Man City (Ảnh: Getty).

Man City chơi nhàn nhã trong phần còn lại của trận đấu, khẳng định sự áp đảo của mình. Dù vậy, sự ổn định vẫn là yếu tố then chốt nếu họ muốn bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Về phía Sunderland, đội bóng này kết thúc trận đấu với 10 người trên sân khi Luke O'Nien nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ. Thất bại này đẩy Sunderland xuống vị trí thứ bảy, và HLV Regis Le Bris sẽ phải nhanh chóng vực dậy tinh thần toàn đội trước trận derby của vùng Đông Bắc quan trọng với Newcastle vào tuần tới.