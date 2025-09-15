CĐV Man Utd tức giận, đòi đuổi hai ngôi sao sau trận thua Man City

Trên sân Etihad, Man Utd trải qua một buổi chiều ác mộng khi thảm bại với tỷ số 0-3 trước Man City. Trong đó, Haaland đã “gieo sầu” cho Quỷ đỏ khi đóng góp cú đúp.

Vị trí của Luke Shaw liên tục bị Haaland và các cầu thủ Man City khai thác (Ảnh: Getty).

Hàng công của Man Utd gần như vô hại trong suốt 90 phút, ngoại trừ tình huống hiếm hoi ở hiệp hai khi Bryan Mbeumo tung ra cú vô lê buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua.

Trong khi đó, hàng thủ của CLB chứng kiến quá nhiều sai lầm. Trong đó, hai ngôi sao Luke Shaw và Manuel Ugarte được xem là điểm đen của CLB. Luke Shaw có đường chuyền hỏng trực tiếp vào chân Haaland, giúp tiền đạo Na Uy băng xuống không bị cản trở để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, cầu thủ này cũng không thể theo kèm Haaland trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai của Quỷ đỏ.

Trong khi đó, Manuel Ugarte lại tỏ ra kém cỏi trong việc thoát pressing. Cầu thủ này nhiều lần đẩy đồng đội vào thế khó. Khả năng phát động tấn công của ngôi sao người Uruguay cũng không tốt.

Những điều chỉnh nhân sự từ HLV Amorim không mang lại hiệu quả, trái lại khiến đội hình trở nên rời rạc hơn. Trong 20 phút cuối, Man City liên tục xuyên phá và nếu dứt điểm chính xác hơn, họ có thể khiến đối thủ thua đậm hơn nữa.

Manuel Ugarte là điểm đen ở khu vực giữa sân của Man Utd (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu, CĐV Man Utd đã thể hiện sự tức giận trên mạng xã hội. Trong đó, hầu hết chỉ trích nhắm vào hai ngôi sao là Shaw và Urgate. Một CĐV giận dữ viết: “Ugarte và Luke Shaw là những cái tên đáng xấu hổ”. Người khác khẳng định: “Tôi cầu xin HLV Amorim đừng để Urgate đá chính nữa”.

Nhiều ý kiến cũng nhắm vào hậu vệ trái của tuyển Anh: “Luke Shaw chơi tệ hại. Không hiểu sao anh ta vẫn được ra sân”. Một tài khoản khác nói thêm: “Luke Shaw chỉ được giữ chỗ vì thuận chân trái. Còn khi bị đẩy vào thế không thuận là lóng ngóng”.

Trước khi Kobbie Mainoo vào sân thay Noussair Mazraoui, một CĐV đã gay gắt: “Tôi chịu đủ Ugarte rồi. Hãy đưa Mainoo vào sân đi”.

Với chỉ 4 điểm sau 4 vòng đấu, Man Utd hiện xếp vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, vào cuối tuần này, Quỷ đỏ tiếp tục đối diện với thử thách khó khăn mang tên Chelsea. Theo dự đoán, đây có thể là trận đấu quyết định số phận của HLV Amorim ở Old Trafford.