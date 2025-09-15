Man Utd đã có quyết định về tương lai HLV Ruben Amorim

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Man Utd tiếp tục là tâm điểm chú ý sau trận thua đậm 0-3 trước Man City trên sân Etihad vào tối 14/9. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ Anh, đồng sở hữu CLB Sir Jim Ratcliffe vẫn chưa có ý định đưa ra thay đổi ở băng ghế huấn luyện của Quỷ đỏ.

Ban lãnh đạo Man Utd không sa thải HLV Amorim ở thời điểm này (Ảnh: Getty).

Trong mùa Hè vừa qua, Man Utd đã chi hơn 200 triệu bảng để tăng cường hàng loạt ngôi sao tấn công như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko. Những bản hợp đồng đắt giá này được kỳ vọng sẽ hồi sinh hàng công. Thế nhưng, Man Utd vẫn thi đấu bế tắc và bạc nhược. Họ không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương.

Kể từ khi thay HLV Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Amorim mới chỉ giúp Man Utd thắng 8 trong 31 trận ở giải Ngoại hạng Anh. CLB vừa trải qua khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh khi chỉ có 4 điểm sau 4 trận.

Bất chấp thành tích nghèo nàn, chiến lược gia 40 tuổi khẳng định sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình. Ông tuyên bố: “Tôi sẽ không thay đổi triết lý. Nếu họ muốn thay đổi, thì phải thay đổi trên băng ghế huấn luyện”.

Phát biểu này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của ông tại Old Trafford, đặc biệt trong bối cảnh sức ép sa thải HLV Amorim ngày một lớn.

Theo tờ Manchester Evening News, các chủ sở hữu của Man Utd là Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer Amorim vẫn quyết định kiên nhẫn với trường hợp của HLV Amorim, người còn hợp đồng tới năm 2027. Một nguồn tin thân cận thậm chí bày tỏ sự ngạc nhiên khi vị trí của ông chưa thực sự bị đặt trong tình trạng báo động.

HLV Amorim khẳng định thà bị sa thải, chứ không thay đổi triết lý ở Man Utd (Ảnh: Getty).

Tờ Sky Sports cũng tiết lộ Sir Jim Ratcliffe vẫn tin tưởng Amorim, song vẫn có khả năng sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha nếu tình hình không được cải thiện.

Nhà báo Kaveh Solhekol nhận định: “Nếu họ tiếp tục thi đấu như hiện tại, nhiều khả năng sẽ kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng, giống như mùa trước. Và nếu viễn cảnh đó xảy ra, INEOS (đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe) hoàn toàn có thể đưa ra quyết định thay tướng, giống như đã làm với HLV Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái khi đội bóng đứng thứ 14”.