Madam Pang chi đậm, dùng công nghệ VAR cho một giải bóng đá học sinh

Trận chung kết và trận tranh hạng 3 giải bóng đá 7 người U17 học sinh Thái Lan diễn ra ngày 22/2, sẽ được đầu tư theo cách đặc biệt.

Cả hai trận đấu này đều được các trọng tài FIFA của Thái Lan điều hành. Ngoài ra, công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) cũng sẽ được áp dụng. Mỗi đội xuất hiện trong các trận đấu nói trên sẽ được quyền yêu cầu trọng tài xem lại VAR hai lần trong mỗi hiệp.

Madam Pang đầu tư lớn cho bóng đá trẻ Thái Lan (Ảnh: FBNV).

Giải bóng đá 7 người học sinh U17 là giải đấu có tổng giải thưởng cao nhất Thái Lan, với quỹ thưởng lên đến 1 triệu baht (hơn 834 triệu đồng).

Đội vô địch nhận 300.000 baht (hơn 250 triệu đồng), đội xếp nhì nhận 150.000 baht (hơn 125 triệu đồng), đội xếp thứ 3 nhận 100.000 baht (hơn 83,4 triệu đồng), đội xếp thứ 4 nhận 50.000 baht (khoảng 41,7 triệu đồng). Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ và giải thưởng cá nhân khác.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này sẽ được ký hợp đồng đào tạo trẻ với CLB Port FC (Thái Lan), được tập huấn tại CLB Avispa Fukuoka thuộc giải J-League 1 (Nhật Bản) trong hai tuần.

3 đội đứng đầu toàn giải, mỗi đội được chọn 5 cầu thủ, được đài thọ đi xem các trận đấu của đội tuyển U17 Thái Lan tại giải U17 châu Á 2026, diễn ra ở Saudi Arabia.

Đây là giải đấu mang tên Madam Pang, với tên chính thức là “Madam Cup”, được tổ chức năm thứ 4 liên tiếp. Mục đích của giải đấu là kích thích bóng đá học đường tại Thái Lan, tìm nhân tài cho bóng đá trẻ xứ sở chùa vàng.