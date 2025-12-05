Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt pickleball số 2 thế giới ở Trung Quốc

Sáng 5/12, tay vợt hàng đầu Việt Nam, Lý Hoàng Nam (hạt giống số ba), đã tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (11-7, 12-10) trước hạt giống số một, Federico Staksrud, tại bán kết nội dung đơn nam Pro giải Pickleball PPA Asia Tour Hangzhou Open 2025 (Hàng Châu, Trung Quốc).

Hoàng Nam trả lời phỏng vấn sau khi đánh bại Federico Staksrud (Ảnh: PPA).

Staksrud, người đang đứng hạng hai thế giới, được đánh giá là thử thách lớn nhất mà Hoàng Nam phải đối mặt tại các giải PPA châu Á. Dù là hạt giống số ba, Lý Hoàng Nam vẫn chưa từng vô địch đơn nam ở hệ thống giải đấu này.

Ở set đầu tiên, Hoàng Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước 3-0. Tuy nhiên Staksrud nhanh chóng dẫn lại 4-3. Cả hai giằng co với nhiều pha bóng trên lưới rất chớp nhoáng để ghi từng điểm. Trận đấu trở nên căng thẳng khi cả 2 tay vợt đưa tỷ số séc đấu lên 7-7.

Cú trượt chân ở cuối sân của Staksrud đã khiến anh mất quyền giao bóng và từ đó Hoàng nam xuất sắc kết thúc séc đấu với tỷ số 11-7.

Sang set đấu thứ hai, tay vợt Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi dẫn trước 6-0. Mặc dù Staksrud lấy lại sự bình tĩnh, nhanh chóng tăng tốc và cân bằng tỷ số 10-10, Hoàng Nam vẫn giữ vững tinh thần thép, giành 2 điểm cuối ván đấu để kết thúc với tỷ số 12-10.

Chung cuộc, Hoàng Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây không chỉ là thành tích cá nhân ấn tượng mà còn phần nào chứng minh trình độ và bản lĩnh của Lý Hoàng Nam trên đấu trường quốc tế. Anh được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng và giành ngôi vô địch ở trận chung kết, mang về danh hiệu cao quý cho thể thao Việt Nam.

Trong khi Lý Hoàng Nam xuất sắc vào Chung kết, đồng đội Trương Vinh Hiển đã phải dừng bước trước Jack Wong với tỷ số 0-2 (4-11, 0-11) ở bán kết đơn nam PPA Asia Tour Open 2025.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Lý Hoàng Nam sẽ đối đầu trực tiếp với Jack Wong trong trận chung kết, mang theo kỳ vọng lớn lao của pickleball Việt Nam. Trong nhóm 4 tay vợt đơn nam xuất sắc của pickleball Việt Nam hiện tại, chỉ còn Lý Hoàng Nam chưa lần nào bước lên bục cao nhất trong các giải PPA Tour.