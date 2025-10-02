Lý Hoàng Nam đánh bại Trịnh Linh Giang, vào bán kết Việt Nam Cup 2025

Lần đầu tiên Hoàng Nam có một chiến thắng trước tay vợt số một châu Á, Linh Giang khi hai tay vợt đối đầu nhau ở tứ kết đơn nam Pro giải Malaysia Cup sáng 26/9. Khi ấy, Hoàng Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (11-3; 8-11; 11-5) để giành vé vào trận bán kết.

Lý Hoàng Nam chỉ để thua 1 điểm ở tứ kết trước bạn thân Linh Giang (Ảnh: Hoàng Nam).

Ở cuộc tái ngộ tại tứ kết đơn nam Pro - Việt Nam Cup 2025 tại Nhà thi đấu Tiên Sơn (Đà Nẵng), Hoàng Nam gần như "bắt bài" người bạn thân khi thắng dễ 2 set chóng vánh 11-1, 11-0.

Hoàng Nam đã có một trận đấu không thể ấn tượng hơn. Trong set đầu tiên, anh nhanh chóng thiết lập thế dẫn trước 5-0. Dù Trịnh Linh Giang kịp gỡ lại một điểm danh dự nhưng Hoàng Nam đã không cho đồng đội thêm cơ hội nào, ghi liên tiếp 6 điểm để kết thúc set với tỷ số cách biệt 11-1.

Bước sang set 2, kịch bản còn diễn ra chóng vánh hơn. Tay vợt quê Tây Ninh duy trì sức ép khủng khiếp và hoàn toàn làm chủ thế trận. Với một màn trình diễn đỉnh cao, Hoàng Nam khép lại trận đấu bằng một chiến thắng áp đảo tuyệt đối 11-0, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Ngoài Lý Hoàng Nam, Việt Nam cũng có thêm 2 đại diện khác tiến vào vòng bán kết nội dung đôi nam là Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh. Ở trận tái đấu với tay vợt số hai châu Á Hong Kit Wong (Hong Kong), Vinh Hiển đã rút ra được những bài học nhất định sau hai thất bại trước đó.

Với chiến thuật "bao lưới" khôn ngoan, tay vợt Việt Nam đã buộc đối thủ phải lùi sâu về cuối sân để chống đỡ. Khả năng phán đoán tình huống xuất sắc đã giúp Vinh Hiển hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và kiểm soát cuộc chơi và kết thúc trận đấu một cách dễ dàng với chiến thắng 2-0 (11-4; 11-3) áp đảo. Màn trình diễn này cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong lối chơi tấn công của tay vợt Việt Nam.

Cũng tại vòng tứ kết, Phúc Huỳnh đã tạo cơn địa chấn khi có màn trình diễn bùng nổ trước đối thủ Mitchell Hargreaves (Australia). Đại diện của Việt Nam nhập cuộc đầy mạnh mẽ và áp dụng lối chơi biến hóa khiến đối thủ hoàn toàn bất ngờ. Với sự linh hoạt và sức tấn công vượt trội, Phúc Huỳnh đã thắng dễ 2-0, trong đó có một set thắng trắng, với các điểm số 11-0 và 11-2.

Chiến thắng hủy diệt này không chỉ giúp Phúc Huỳnh tiến vào vòng trong mà còn gửi đi một lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ tiềm năng của giải đấu.

Với kết quả này, vòng bán kết Việt Nam Cup 2025 sẽ chứng kiến hai cặp đấu hấp dẫn giữa Lý Hoàng Nam gặp Vinh Hiển, trong khi Phúc Huỳnh chạm trán Thomas Yu (Trung Quốc).