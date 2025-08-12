Sự cố bất ngờ với 2 VĐV bóng chuyền U21 Việt Nam tại giải thế giới

Ở trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 tại Indonesia, U21 Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Puerto Rico 3-1, qua đó giành ngôi nhì bảng A và tấm vé vào vòng 1/8 gặp đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tâm điểm của trận đấu là vụ việc 2 VĐV Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký. Hai tay đập này ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu.

Đặng Thị Hồng không ra sân ở trận thắng Puerto Rico chiều 12/8 (Ảnh: FIVB).

Tờ báo của Thái Lan, Thairath cho biết cả hai phải kiểm tra giới tính nên không thể thi đấu cho đến khi có kết quả chính thức.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, 2 VĐV Việt Nam nằm trong nhóm VĐV kiểm tra ngẫu nhiên máu và nước tiểu, đây là quy trình bình thường của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Như thường lệ, Ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 2 VĐV bất kỳ của của mỗi đội bóng để kiểm tra.

Bên cạnh đó, 2 VĐV Việt Nam gặp thêm vấn đề về giấy tờ đăng ký thi đấu. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đang phối hợp cùng Ban tổ chức bổ sung các giấy tờ theo yêu cầu để VĐV Việt Nam có thể trở lại sân thi đấu ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Về vấn đề này, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết: “Ban tổ chức muốn kiểm tra hồ sơ đăng ký của VĐV Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh. Chúng tôi đã thực hiện đúng quy định, gửi hồ sơ của VĐV theo các bản chứng thực từ Việt Nam qua Indonesia.

Tuy nhiên, phải khẳng định là Đặng Thị Hồng và Phương Quỳnh đã đăng ký thi đấu, ra sân tại giải bóng chuyền nữ trẻ U20 châu Á năm 2024. Tiếp đó, các cầu thủ thi đấu những lượt trận đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Nếu ban tổ chức muốn kiểm tra hồ sơ của VĐV thì phải thực hiện và yêu cầu ngay tại phiên họp kỹ thuật trước giải”.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội (Ảnh: FIVB).

Cũng theo ông Lê Trí Trường, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản cùng các giấy tờ cần thiết để 2 VĐV Việt Nam có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội. Trong tối 12/8, phía Ban tổ chức giải bóng chuyền U21 thế giới sẽ có cuộc họp để đưa ra thông báo cuối cùng về trường hợp của 2 VĐV Việt Nam.

Kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, U21 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn khi thắng 3 trận, thua 1 trận, giành vé vào vòng 1/8 với vị trí thứ 2 bảng A.

Ở vòng 16 đội mạnh nhất, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh chạm trán đội xếp thứ 3 bảng C là Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 10h ngày 13/8. Đây là trận đấu được đánh giá rất khó khăn U21 Việt Nam khi Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng rất mạnh, đang xếp hạng 5 thế giới.